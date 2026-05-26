Suđenje zaštitaru koji je ubio provalnika: 'Dao bih mu svoju krv ako treba'

Na suđenju zaštitaru koji je u srpnju pretprošle godine ubio jednog, a ranio drugog provalnika nije se pojavio ključni svjedok. No, zato je svjedočio voditelj skladišta i održavanja tvrtke u koju je provaljeno

Na Županijskom sudu u Zagrebu nastavljeno je suđenje zaštitaru Siniši P. koji se tereti za ubojstvo Antonija D. te pokušaj ubojstva njegova brata Dejana, kada ih je zatekao tijekom provale u poduzeće koje je osiguravala njegova tvrtka. Sve se dogodilo 21. srpnja 2024. oko 16.20 sati u krugu poduzeća na zagrebačkom Žitnjaku, u koje su provalnici upadali nekoliko puta prije tog incidenta. "Vikendom ne radim. Objekt nema fizičku zaštitu nego videonadzor i senzore koji aktiviraju alarm. Čim se alarm upali zaštitari izlaze na teren. Tog dana sam van radnog vremena na službeni mobitel zaprimio poziv od dežurnog broja zaštitarske tvrtke da se upalio alarm u garaži skladišta boja. Dolaskom do objekta zamijetio zaštitarsko vozilo i zaštitara, kojeg znam iz ranijih intervencija. Ispričao je da su dvojica provalila u objekt u koji je bila provala i prošle nedjelje. Rekao je da je na velikom parkingu sa sjeverne strane uočio vozilo, no nije zapisao registarske tablice. Poslije je uočio dvojicu nepoznatih osoba koji su kroz razbijeni prozor uzimali kante s bojom. Povikao im je: 'Stoj!', a oni su odgovorili 'Stoj ti'", prenosi 24sata riječi voditelja skladišta i održavanja tvrtke, koji je svjedočio na sudu.

Nekoliko krađa zaredom Od zaštitara je doznao da su lopovi počeli trčati prema šumi kad ih je upozorio da će pucati, nakon čega je i ispalio jedan hitac u zrak. "Bili su maskirani fantomkama preko lica. Na tlu ispod razbijena prozora uočili smo više kanti s bojom i odnijeli ih. Zaštitar je bio u službenoj odori, za pojasom je imao pištolj u futroli. Da je netko ubijen saznao sam kasnije istoga dana od policajca. Prije ovoga sam četiri puta dolazio nedjeljom zbog provalnih krađa, dvije nedjelje zaredom. Mislim da je riječ o istim osobama prema snimkama kretanja i građi", dodao je svjedok ističući da su provalnici ulazili kroz jedan od prozora koji je kasnije zamijenjen. Dodao je da nije poznavao Sinišu P., jer ga je vidio svega dva-tri puta na intervencijama te je pričao s njim desetak minuta. "Nikad kod njega nisam vidio nervoze, uvijek je izgledao savršeno mirno", rekao je. Na pitanje branitelja Tomislava Skerleva, voditelj je rekao da je svaka kanta boje koju su lopovi ostavili kod ograde pored šume bila teška oko 15 kilograma. Dodao je da ih se najlakše može prenijeti hodajući. Istaknuo je da u krugu tvrtke nije vidio nikog osim zaštitara te da nisu izlazili izvan ograde. Nije ni znao gdje je pronađeno tijelo.