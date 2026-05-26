Suđenje zaštitaru koji je ubio provalnika: 'Dao bih mu svoju krv ako treba'

Na suđenju zaštitaru koji je u srpnju pretprošle godine ubio jednog, a ranio drugog provalnika nije se pojavio ključni svjedok. No, zato je svjedočio voditelj skladišta i održavanja tvrtke u koju je provaljeno
Na Županijskom sudu u Zagrebu nastavljeno je suđenje zaštitaru Siniši P. koji se tereti za ubojstvo Antonija D. te pokušaj ubojstva njegova brata Dejana, kada ih je zatekao tijekom provale u poduzeće koje je osiguravala njegova tvrtka.
Sve se dogodilo 21. srpnja 2024. oko 16.20 sati u krugu poduzeća na zagrebačkom Žitnjaku, u koje su provalnici upadali nekoliko puta prije tog incidenta.
"Vikendom ne radim. Objekt nema fizičku zaštitu nego videonadzor i senzore koji aktiviraju alarm. Čim se alarm upali zaštitari izlaze na teren. Tog dana sam van radnog vremena na službeni mobitel zaprimio poziv od dežurnog broja zaštitarske tvrtke da se upalio alarm u garaži skladišta boja. Dolaskom do objekta zamijetio zaštitarsko vozilo i zaštitara, kojeg znam iz ranijih intervencija. Ispričao je da su dvojica provalila u objekt u koji je bila provala i prošle nedjelje. Rekao je da je na velikom parkingu sa sjeverne strane uočio vozilo, no nije zapisao registarske tablice. Poslije je uočio dvojicu nepoznatih osoba koji su kroz razbijeni prozor uzimali kante s bojom. Povikao im je: 'Stoj!', a oni su odgovorili 'Stoj ti'", prenosi 24sata riječi voditelja skladišta i održavanja tvrtke, koji je svjedočio na sudu.
Nekoliko krađa zaredom
Od zaštitara je doznao da su lopovi počeli trčati prema šumi kad ih je upozorio da će pucati, nakon čega je i ispalio jedan hitac u zrak.
"Bili su maskirani fantomkama preko lica. Na tlu ispod razbijena prozora uočili smo više kanti s bojom i odnijeli ih. Zaštitar je bio u službenoj odori, za pojasom je imao pištolj u futroli. Da je netko ubijen saznao sam kasnije istoga dana od policajca. Prije ovoga sam četiri puta dolazio nedjeljom zbog provalnih krađa, dvije nedjelje zaredom. Mislim da je riječ o istim osobama prema snimkama kretanja i građi", dodao je svjedok ističući da su provalnici ulazili kroz jedan od prozora koji je kasnije zamijenjen.
Dodao je da nije poznavao Sinišu P., jer ga je vidio svega dva-tri puta na intervencijama te je pričao s njim desetak minuta. "Nikad kod njega nisam vidio nervoze, uvijek je izgledao savršeno mirno", rekao je.
Na pitanje branitelja Tomislava Skerleva, voditelj je rekao da je svaka kanta boje koju su lopovi ostavili kod ograde pored šume bila teška oko 15 kilograma. Dodao je da ih se najlakše može prenijeti hodajući. Istaknuo je da u krugu tvrtke nije vidio nikog osim zaštitara te da nisu izlazili izvan ograde. Nije ni znao gdje je pronađeno tijelo.
Zaštitar tvrdi da nije kriv
Optuženi zaštitar tvrdi da nije kriv. "Nisam imao namjeru ubiti ikoga. Da mogu vratiti vrijeme kasnio bih još više da ih ne sretnem, pa sam bih im dao 150 eura da više ne dolaze. Ja uopće nisam znao da sam ga pogodio jer ga nisam vidio u tom trenutku, da sam znao, pa ja bih mu dao svoju krv ako treba. Skoro tisuću puta sam odvrtio film u glavi od tog dana da probam shvatiti kako i zašto. Svako jutro se budim s tim u glavi. Rekao bih da sam malo i paranoičan pa svom poslu pristupam ozbiljno. Ovaj posao radim 22 godine, nemam mrlju u karijeri. Imam iskustva", rekao je zaštitar.
Na pitanje gdje je bio prije poziva iz svoje tvrtke, istaknuo je da se nalazio kod kuće.
"Oko 15:30, 15:40, sam dobio dojavu da je provala. Kolega iz centrale je rekao da je provala opet na istom mjestu, jer je tako bilo već četiri nedjelje za redom, u istoj zgradi. Sjeo sam u službeni auto i krenuo prema tamo, nije bilo gužve, a ja nisam ni pretjerano žurio. Zapravo se nisam htio sresti s lopovima. Došao sam i parkirao automobil. Otključao sam velika teška vrata ograde koja moram povući prema sebi. Trčao sam nekih 50-ak metara do zgrade i priznajem, opsovao sam. Jedan je već bio udaljen desetak metara od mene, drugi je trčao za njim. Vikao sam 'Stoj, pucat ću' i ispalio hitac u zrak. Vratio sam pištolj u korice. Tad je i treći iskočio iz prostorije. Imali su fantomke, kape. Ja u tom trenutku ne znam koliko ih je, jesu li naoružani, koje su im namjere. Nisam imao namjeru ubiti nikoga. Počeli su trčati dijagonalno preko te livade" - ispričao je Siniša P.
Iako je drugima djelovao smireno, priznao je da mu nije bilo svejedno te da je strepio.
"Oni su nastavili trčati, ja sam vikao: 'Stoj, pucat ću' i ispalio još jedan hitac u zrak. Tad sam se nalazio iza ograde od koje se ne vidi cijela livada, sužen je vidokrug. Gurnuo sam ruku kroz rupu u ogradi i još jednom zapucao u zrak. Čuo sam ih kako viču: 'Pucaj, pucaj' i tad se ovaj treći okrenuo prema meni. Još jednom sam zapucao, moguće je da mi je ruka u tom trenutku klonula. Nisam imao namjeru pucati prema njima. Nisam ni znao da sam ga pogodio jer zadnje čega se sjećam je da oni zajedno istrčavaju kroz vrata", rekao je i dodao da je moguće da su oni vikali: 'Puca, puca', a on u tom metežu čuo 'Pucaj, pucaj'.
Ključni svjedok nije došao
Na sudu je trebao svjedočiti i Kemal S., za kojega je bilo zatraženo dovođenje na raspravu. No, on nije doveden, a policija sudu nije dostavila obrazloženje.
S obzirom na to da je optuženi zaštitar već treći put u kratkom vremenu promijenio odvjetnika sud mu je dodijelio branitelja po službenoj dužnosti.