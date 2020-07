Stručnjak pozdravlja najavljene restrikcije: Veća okupljanja poput svadbi ili koncerata u zatvorenom u ovom je trenutku teško opravdati

'Ušli smo u neku vrstu zatišja, no to možda i nije tako loše', kazao je za tportal, komentirajući trenutnu situaciju oko koronavirusa, pročelnik Katedre za javno zdravstvo i voditelj Centra za globalno zdravlje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu prof. dr. Ozren Polašek, inače jedan najcitiranijih hrvatskih znanstvenika. Nema previše loših, ali ni previše dobrih i optimističnih vijesti

On se slaže da je veća okupljanja poput svadbi ili koncerata u zatvorenom prostoru u ovom trenutku teško opravdati jer na njima samo jedna asimptomatski zaražena osoba može napraviti puno štete - nenamjerno, dakako - pa pozdravlja najave ograničavanja ovakvih događaja. Dokad, pitamo ga logično pitanje:

Opasnosti: brzo širenje i pretrpavanje bolnica

'Ne znam, po pitanju cjepiva zasad nemamo nikakvih vijesti. Jako veliki broj istraživačkih skupina radi na tome, čak su za rujan bile glasile najave prvih doza, no ne vidim da se nešto konkretno događa', kaže sugovornik tportala.

On potvrđuje da u ljetnim mjesecima koronavirus evidentno ima blaže posljedice, a to pripisuje nizu faktora - od drugačije reakcije ljudske sluznice, preko veće vlažnosti zraka zbog čega kapljice kraće lebde u zraku, brže nakupljaju vlagu i padaju na tlo, do UV zraka koje ubijaju dio virusa i boravka na zraku gdje su koncentracije virusa manje. Treba uzeti u obzir i činjenicu da veći udjel u zaraženima imaju mlađe osobe koje rjeđe razvijaju teške simptome, no i dalje se radi samo o nagađanjima jer ne postoje konkretna istraživanja - pa je tako nemoguće reći što nas očekuje u jesenskom ili zimskom valu epidemije.