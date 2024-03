Stručnjak objasnio što bi Ustavni sud mogao odlučiti o Milanoviću

'Mislim da će Ustavni sud u očitovanju reći da predsjednik ne može biti kandidat na izborima. Eksplicitne zabrane nema. Iz cjeline Ustava proizlazi da on ne može biti dio te kampanje, ali Ustavni sud će se po meni pozvati na svoju raniju praksu gdje je u predmetu iz 2011. godine u kojem nije bilo eksplicitne zabrane, rekao da ne može biti niti kandidat na listi niti nositelj liste', kazao je Gardašević. To je slučaj Branimir Glavaš koji je bio pravomoćno osuđen za jedno kazneno djelo. Zatim se pokušalo to da on bude nositelj liste na tim izborima.