Milanović: Ni zrna žita neprijatelju. Idem izbaciti HDZ s vlasti

Predsjednik RH Zoran Milanović tijekom posjete Lipovljanima odgovorio je na prozivanja iz HDZ-a vezano za njegovu najavu kandidature na parlamentarnim izborima

'Ni zrna žita neprijatelju', rekao je Milanović mislieći na to da neće dati ostavku na mjesto predsjednika države iako će biti kandidat za parlamentarne izbore na listi SDP-a. 'Idem na izbore. Idem izbacit HDZ s vlasti', poručio je. Komentirao je i HDZ-ova Vladimira Šeksa, koji je natuknuo mogućnost traženja opoziva predsjednika zbog nesposobnosti, pa kaže da je, dok je pisao Ustav, bio stalno pijan, kao i danas. Smatra da je nebitno što misli Ustavni sud jer mu je na čelu 'pajdo i kum pijanog Šeksa' Miroslav Šeparović. "Ovo nije MR, nije mehanika fluida, ovo je nekoliko rečenica u Ustavu koje neki ljudi tumače kao da su uprava za zatvorski sustav. Ja to vidim drugačije. Čovjek koji je pisao Ustav 90-e, Kruno Olujić to vidi kao i ja. Neki drugi to vide drugačije", rekao je, dodavši: Nebitno je što oni misle i što misli Ustavni sud, kojem je na čelu pajdo i kum pijanog Šeksa, to je Šeparović. Oni mogu donijeti odluku kakvu hoće, ja ću biti u kampanji i bit ću kandidat za premijera, izjavio je Milanović referirajući se na sutrašnju odluku Ustavnog suda o toj temi. Naglasio je kao nelogično da predsjednik RH može biti kandidat na izborima za Europski parlament, a da ne može za Sabor.

'Ajde mi to objasnite', rekao je Milanović. Posprdno je komentirao izlazak predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića pred okupljene stranačke kolege u zagrebačkoj dvorani Vatroslav Lisinski. 'Umjesto da ide uz Zeko i potočić, on ide uz Eye of the tiger', rekao je Milanović i dodao da Plenković ne može napraviti dva trbušnjaka, a da izlazi na pozornicu uz pjesmu iz filma Rocky. Naglasio je da će ostati SDP-ov kandidat za premijera bez obzira na to hoće li biti na izbornoj listi. "To su gluposti, ali na to smo računali. Vidim da nitko od tih ustavnih stručnjaka, to su obični nastavnici, to nije ni pročitao", ustvrdio je, dodajući kako je 'pitanje hoćemo li Ustav tumačiti kao duh Hamletovog oca'. " Što je duh Ustava, u Ustavu piše što piše, ja ću biti kandidat za premijera. O tome prekosutra nećemo razgovarati. Idem na izbore i idem izbacit HDZ s vlasti, potjerat ih", rekao je nadalje Milanović ...., dodajući da će okupiti 'koaliciju čestitih ljudi'.Današnji Opći Sabor HDZ-a nazvao je ‘balom vampira‘, a na Šeksove komentare o kandidiranju predsjednika Republike na parlamentarnim izborima uzvratio je: "Treba mu uzeti flašu. To je sve ista banda, on, Šeparović, Turudić". "Žele vlast po svaku cijenu. To je bila točka preokreta u meni prije nešto više od mjesec dana. Prije mjesec i pol nisam o ovome razmišljao, kao što nisam imao kontakta s Peđom Grbinom i drugim ljudima", ustvrdio je Milanović.

Zoran Milanović na presici SDP-a najavio da ide na parlamentarne izbore Izvor: Cropix / Autor: Goran Mehkek







+29 Zoran Milanović na presici SDP-a najavio da ide na parlamentarne izbore Izvor: Cropix / Autor: Goran Mehkek

Upitan, ako Ustavni sud donese odluku da ne može, kao predsjednik države, biti na listi, hoće li se povući s liste SDP-a, odgovorio je: "Da. I kao građanin ću doći s većinom potpisa osobi koja će u tom trenutku obnašati funkciju predsjednika Sabora. To neće biti Jandroković, nego novoizabrani šef Sabora. To zaradi na izborima, to se ne može ukrasti." Milanović je ponovio da će ostati kandidat za premijera bez obzira na to hoće li ostati na listi SDP-a. Mandat, kaže, neće dati sam sebi. >>> Na HDZ-ovu skupu više od 1700 ljudi, pogledajte tko je sve došao Upitan je li lagao kada je prije mjesec dana rekao da nećete na parlamentarne izbore, rekao je novinarima: "Nemojte koristiti Plenkovićev riječnik. Recite kad sam vam rekao ovu odluku. Jesam li rekao kojeg datuma sam donio tu odluku? Najbolje da takve stvari kažem na televiziji, vojna tajna. Da sam laprdao na televiziji, to bi propalo. Ovako će biti great balls of fire. Čak i da sam tada donio tu odluku, ne pada mi na pamet da to kažem vama ili ikome. Ovo je jednostavnije od čitanja Ustava", rekao je dodavši: "Samo budala laprda o temama koje trebaju biti tajne. Da, nisam rekao, imam na to pravo", kazao je.

HDZ-ov skup u Lisinskom Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL







+20 HDZ-ov skup u Lisinskom Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL