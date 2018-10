Štromar poništio Bandićevu odluku, a državni tajnik tvrdi: Netko je kriv za to što se ne poštuje zakon

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo je Odluku o obustavi odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju ugovora, a koju je prije mjesec dana usvojila Skupština Grada Zagreba. Tom odlukom Zagreb je poništio Odluku o određivanju poslova javne rasvjete i zapravo je omogućeno da je jedna tvrtka unedogled održava

'Ovo je neugodna situacija za gradsku upravu jer su na Skupštini prošli mjesec uvjeravali da je upravo zbog isteka ugovora potrebno donijeti novu odluku u skladu s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Zastupnici su bili obmanuti od uprave jer očito to nije bilo u skladu s novim zakonom', rekao je zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba Renato Petek gostujući u Studiju 4 na HRT-u.

Državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Željko Uhlir naveo je da se zakon morao donijeti jer nije bio usklađen s onim o javnoj nabavi i da je to već duže vrijeme zamjerala Europska komisija, uz dodatak da se u jedinicama lokalne samouprave neki ugovori daju bez javne nabave i mimo zakona o javnoj nabavi.

'Svi ugovori koji su bili na snazi i koji su vrijedili u vrijeme donošenja zakona nastavljeni su biti konzumirani. No zakon je nedvosmisleno propisao da čim taj ugovor istekne, on se ne može produžiti, nego se treba po zakonu o javnoj nabavi sklapati novi ugovor. Grad Zagreb je preko Skupštine grada Zagreba donio odluku da će se produžiti postojeći ugovor o održavanju javne rasvjete, a njome se ne poštuje zakon. To nije po zakonu i Ministarstvo je radi zaštite zakonitosti i ustavnosti i prava građana poništilo odluku Skupštine', dodao je Uhlir.

Iz Grada su pak priopćili da je novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisano kako predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave odlukom određuje koje su to komunalne djelatnosti te da se zakonom određuje postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti, kao i da se sklapanje i provedba te izmjene tog ugovora provode prema propisima o javnoj nabavi.