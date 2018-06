Oporba napustila Gradsku skupštinu, sjednica prekinuta zbog nedostatka kvoruma

Nastavak 14. sjednice zagrebačke Gradske skupštine prekinut je u utorak zbog nedostatka kvoruma, kada su oporbeni zastupnici napustili dvoranu uoči glasovanja o prijedlogu gradonačelnika Milana Bandića o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju poslova javne rasvjete koji se financiraju iz gradskog proračuna

Prekinuo je 14. sjednicu zagrebačke Gradske skupštine, a novu je zakazao za ponedjeljak, 2. srpnja, u 12 sati.

Točka oko određivanja poslova javne rasvjete redom je dobivala negativne kritike oporbenih zastupnika pa je tako u ime Kluba SDP-a, HSS-a i Naprijed Hrvatska! - Progresivni savez Saša Molan kazao da ne mogu prihvatiti takav prijedlog odluke jer smatraju da ovakav posao trebaju odrađivati trgovačka društva u vlasništvu Grada Zagreba.

Molan: Privatni interesi nadjačavaju interese građana

'Ovo je najbolji, odnosno najgori primjer kako Zagreb ne obavlja određene poslove, a trebao bi, a to vidimo i iz točke poslovanja Holding grupe i toga da sve manje prihoda prihoduje iz osnovnih djelatnosti', kazao je Molan, ustvrdivši kako privatni interesi i interesi grupa nadjačavaju i imaju utjecaj na Gradsku upravu i zastupnike te da interes građana nema prioritet u ovom gradu.

U ime Kluba gradskih zastupnika GLAS-a i HSU-a Stanko Kordić ustvrdio je da ova točka očito ima 'ugrađeni problem' te da je, s obzirom na uvjete koje traži, napravljena u dogovoru s postojećim izvođačem radova.

Naglasivši da ovaj prijedlog dolazi treći put za redom na dnevni red Gradske skupštine u gotovo nepromijenjenom obliku, Sandra Švaljek je u ime Kluba gradskih zastupnika Nezavisne liste Sandre Švaljek i HSLS-a kazala da je 'žalosno da zastupnici padaju na ispitu čestitosti i ne uspijevaju interes građana koji su ih izabrali, staviti ispred vlastitog interesa'.

Predsjednik Skupštine Andrija Mikulić (HDZ) uoči nastavka sjednice u izjavi novinarima rekao je kako će učiniti sve da sjednica kao i svaki puta do sada bude regularna, jer je njezin početak u četvrtak bio obilježen protestnom šutnjom oporbenih zastupnika, s čime se, rekao je, on ne može složiti.

Ta je sjednica u četvrtak bila obilježena protestnom šutnjom oporbenih zastupnika zbog toga jer su zastupnici pozicije većinom glasova podržali prijedlog Kluba Bandić Milan 365 - Stranke rada i solidarnosti da se s dnevnog reda makne prijedlog zaključka o hitnoj obustavi radova na Trgu žrtava fašizma, koji su predložili Klub gradskih zastupnika GLAS-a i HSU-a te Klub zastupnika Lijevog bloka.

Na pitanje novinara prije nastavka današnje sjednice kako komentira što se sjednica održava po novom Poslovniku, ali unatoč tome održava se dva dana i apsolvirali su tek dvije točke dnevnog reda od njih ukupno 26, Mikulić je rekao da se ne može složiti s činjenicom da gradski zastupnici dolaze za govornicu i šute, a za to ih porezni obveznici plaćaju.

Mikulić je rekao da taj 'govor' nikako ne može prihvatiti, ali da je to odabir oporbenih gradskih zastupnika.

'Oni na taj način govore najviše sami o sebi. Molim sve zastupnike da se drže Poslovnika, on je donešen, on je na snazi i nadam se da ćemo uspjeti završiti danas sjednicu', istaknuo je.

Mikulić je najavio da gradski zastupnici HDZ-a neće podržati točku o smanjenju naknada gradskim zastupnicima za pet posto, što predlaže Odbor za izbor i imenovanja na inicijativu Kluba gradskih zastupnika Bandić Milan 365, Zelene liste i Narodne stranke - Reformisti, ali niti prijedlog gradonačelnika Bandića o smanjenju plaća pročelnika, posebnih viših savjetnika gradonačelnika - specijalista, viših savjetnika gradonačelnika - specijalista i viših savjetnika predsjednika Gradske skupštine - specijalista, za šest posto.

'Nećemo je podržati. To je stav našeg Kluba. U nekoliko navrata gradonačelnik ponavlja istu točku. Kada gledate koji je to iznos i koja je to masa u ukupnom dijelu proračuna, onda je to jako malo, a jednom dobrom, kvalitetnom preraspodjelom mogli bi doći do tih sredstava. Dakle, ovo je jedan demagoški prijedlog', istaknuo je Mikulić.

Kazao je i kako se može dogoditi da kod točke vezano za smanjenje naknada gradskim zastupnicima, Klub HDZ-a izađe s 'kontraprijedlogom', jer Klub gradskih zastupnika GLAS-a i HSU-a, amandmanom predlaže da se naknade gradskim zastupnicima smanje za trećinu.

Na pitanje kakav će stav Kluba HDZ-a biti u vezi prijedloga gradonačelnika Bandića o izmjenama i dopunama odluke o određivanju poslova javne rasvjete koji se financiraju iz proračuna Grada Zagreba, Mikulić je rekao da Klub HDZ-a to neće podržati.