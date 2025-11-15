Stranci se raspisali o gnjusnom 'safariju' u Sarajevu: Ključno će biti svjedočenje iz Haaga?

Priča o strancima, mahom Talijanima, koji su tijekom opsade Sarajeva plaćali da pucaju na civile s položaja pobunjenih Srba u okolnim planinama, tek sad dobiva pravosudni odjek. U Milanu započinje istraga tužiteljstva koja bi trebala rasvijetliti sve detalje jezivih zločina koji su dosad smatrani "ratnim mitom".

O tome je 1. travnja 1995. pisalo sarajevsko Oslobođenje, da bi novinar i publicist Šefko Hodžić kasnije to pretočio u članak iz knjige "Snajperski safari na Sarajlije". Tad mu je izvor informacija bio Mustafa Hajrulahović Talijan.

"Kaže, to smo već digli na razinu talijanske vlade, to je već nakon tog teksta, peti dan. On je to već uspio nekako pokrenuti, inače je bio u Italiji i vjerojatno je tamo imao neke veze. To je jedna monstruozna stvar gdje ljudi iz Italije plaćaju četnicima da ubijaju Sarajlije. I pročitao sam tada u tom prvom tekstu da više nije bila vijest da je ubijen civil u Sarajevu, nego da je ubijeno dijete – to im je bilo važno", rekao je Hodžić za N1.

Svjedočenje u Haagu

O strancima koji su ubijali civile po Sarajevu je svjedočio još 2007. na Haaškim sudom bivši američki marinac John Jordan.

"Vidio sam u više navrata osobe koje mi nisu izgledale kao lokalno stanovništvo, po odjeći, po oružju koje su nosile, po načinu kretanja, da su ih vodili lokalni stanovnici i premještali ih oko poznatih snajperskih položaja", izjavio je tada Jordan na ročištu.

Priča je ponovno ugledala svjetlo dana 2022. godine nakon prikazivanja filma slovenskog autora Mirana Zupaniča. To je potaknulo tadašnju gradonačelnicu Sarajeva Benjaminu Karić da Tužiteljstvu BiH podnese kaznenu prijavu protiv nepoznatih osoba. Do danas nije učinjeno ništa.