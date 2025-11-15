Stranci se raspisali o gnjusnom 'safariju' u Sarajevu: Ključno će biti svjedočenje iz Haaga?

Talijanske vlasti započele su istragu oko 'safarija' u Sarajevu, kad su strani državljani, mahom Talijani, Nijemci i Englezi plaćali velike svote da sa srpskih položaja tijekom rata u BiH gađaju stanovnike. O tome je na Haaškom sudu još 2007. godine govorio američki marinac, čije bi svjedočenje sad moglo biti ključno
Priča o strancima, mahom Talijanima, koji su tijekom opsade Sarajeva plaćali da pucaju na civile s položaja pobunjenih Srba u okolnim planinama, tek sad dobiva pravosudni odjek. U Milanu započinje istraga tužiteljstva koja bi trebala rasvijetliti sve detalje jezivih zločina koji su dosad smatrani "ratnim mitom".
O tome je 1. travnja 1995. pisalo sarajevsko Oslobođenje, da bi novinar i publicist Šefko Hodžić kasnije to pretočio u članak iz knjige "Snajperski safari na Sarajlije". Tad mu je izvor informacija bio Mustafa Hajrulahović Talijan.
"Kaže, to smo već digli na razinu talijanske vlade, to je već nakon tog teksta, peti dan. On je to već uspio nekako pokrenuti, inače je bio u Italiji i vjerojatno je tamo imao neke veze. To je jedna monstruozna stvar gdje ljudi iz Italije plaćaju četnicima da ubijaju Sarajlije. I pročitao sam tada u tom prvom tekstu da više nije bila vijest da je ubijen civil u Sarajevu, nego da je ubijeno dijete – to im je bilo važno", rekao je Hodžić za N1.
Svjedočenje u Haagu
O strancima koji su ubijali civile po Sarajevu je svjedočio još 2007. na Haaškim sudom bivši američki marinac John Jordan.
"Vidio sam u više navrata osobe koje mi nisu izgledale kao lokalno stanovništvo, po odjeći, po oružju koje su nosile, po načinu kretanja, da su ih vodili lokalni stanovnici i premještali ih oko poznatih snajperskih položaja", izjavio je tada Jordan na ročištu.
Priča je ponovno ugledala svjetlo dana 2022. godine nakon prikazivanja filma slovenskog autora Mirana Zupaniča. To je potaknulo tadašnju gradonačelnicu Sarajeva Benjaminu Karić da Tužiteljstvu BiH podnese kaznenu prijavu protiv nepoznatih osoba. Do danas nije učinjeno ništa.
Zapad se raspisao
No, čak su i inozemni mediji počeli pričati o ovome. Treba podsjetiti da je tijekom opsade Sarajeva ubijeno više od 11.500 osoba, mahom snajperima. Stoga ne čudi interes njemačkih i švicarskih medija o ovoj temi.
"Ono što je Ezio Gavazzeni sakupio kroz svjedočenja i materijal je da se čovjeku zaledi krv u žilama: 1993. i 1994. godine je više od stotinu stranih lovaca navodno plaćalo između 80.000 i 100.000 eura za odstrjel čovjeka", piše Dominik Straub za njemački list Tagesspiegel te dodaje da je to omogućavala srpska služba sigurnosti.
"Ona je tijekom opsade Sarajeva u brdima oko bosanske prijestolnice organizirala prave ljudske safarije. Posebno jeziv detalj: ako je žrtva bilo dijete, cijena za odstrjel bila je još viša", prenosi DW pisanje Tagesspiegela.
Talijani su sve znali?
Među "safari-snajperistima" se nalazilo najmanje pet talijanskih državljana, a Gavazzeni navodi kako je Talijane o svemu još 1993. godine obavijestio bivši agent bosanske obavještajne službe po imenu Edin Subašić. On se tad javio talijanskoj vojnoj obavještajnoj službi.
"Radilo se o strastvenim lovcima koji su već prošli sve vrste legalnih safarija i koji su tražili dodatni adrenalin u vidu ljudskog trofeja. To su osobe koje vole oružje, a istovremeno su psihopati (…). To su sve bogati i vjerojatno utjecajni ljudi (…). Imaju novac i politički utjecaj da se zaštite od eventualnih istrag", stoji u Subašićevu pismu.
Jedan od njih je navodno vlasnik privatne klinike, a većina ih ima desničarska uvjetenja. Subašiću su 1994. godine odgovorili iz talijanske tajne službe "Otkrili smo da safariji polaze iz Trsta. To smo spriječili i sada više nema safarija", glasila je poruka.
'Srbi sve smatraju izmišljotinom'
Švicarski list Neue Zürcher Zeitung (NZZ) navodi kako je Gavazzeni izjavio za list Repubblica da se ovom temom bavi već duže vrijeme i da mu je poticaj dao dokumentarni film "Sarajevo safari" slovenskog režisera Mirana Zupaniča iz 2022. godine. Taj je film izazvao žestoke reakcije ratnih veterana iz redova bosanskih Srba, koji su tvrdili da je film zasnovan na lažima.
Gavazzeni, pak, tvrdi da ima brojne dokaze kako su na Sarajlije pucali "Nijemci, Francuzi, Englezi i ljudi sa Zapada". Dodao je da je analizirao bošnjačke i talijanske izvore, pa čak i one obavještajne. Jedino od Srba nije dobio nikakvu informaciju: "Srbi sve smatraju urbanom legendom, izmišljotinom”, navodi NZZ.
No, u istrazi bi se ključnim moglo pokazati već spomenuto svjedočenje američkog marinca Jordana. List Avvenire piše kako je tužiteljstvo u Milanu već zatražilo dostavu dokumenata iz Haaga. U međuvremenu, Benjamina Karić je već proslijedila Talijanima svoju dokumentaciju o ovim nevođenim zločinima.