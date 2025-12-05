Američka državna odvjetnica traži popis 'Antifa i sličnih ekstremističkih skupina'

U dopisu se traži od Ministarstva pravosuđa da istrage domaćeg terorizma i poreznih prijevara budu prioritetne. Do njega dolazi nekoliko mjeseci od ubojstva konzervativnog političkog aktivista Charliea Kirka, ubrzo nakon kojeg je predsjednik Donald Trump potpisao uredbu kojom je Antifu proglasio terorističkom organizacijom.

''Domaći teroristi koriste nasilje ili prijetnju nasiljem kako bi ostvarili svoje političke ciljeve te promovirali ekstremne stavove o masovnoj migraciji i otvorenim granicama, radikalnu rodnu ideologiju, antiamerikanizam, antikapitalizam i antikršćanstvo'', stoji u dopisu državne odvjetnice.

Iz Ministarstva pravosuđa nisu komentirali navedeni dopis.

Bondi je također naredila saveznim agencijama nadležnim za provođenje zakona da pretraže svoje dosjee i izvuku obavještajne podatke o antifa skupinama, koje će potom dostaviti istražiteljima.