Američka državna odvjetnica traži popis 'Antifa i sličnih ekstremističkih skupina'

Američka državna odvjetnica Pam Bondi naredila je u četvrtak javnim tužiteljima i drugim nadležnim tijelima da pojačaju istrage protiv antifašističkog pokreta Antifa i sličnih "ekstremističkih skupina" te zatražila od FBI-a popis aktera za koje postoji mogućnost da su uključeni u domaći terorizam, navodi se u internom dopisu do kojeg je došao Reuters
U dopisu se traži od Ministarstva pravosuđa da istrage domaćeg terorizma i poreznih prijevara budu prioritetne. Do njega dolazi nekoliko mjeseci od ubojstva konzervativnog političkog aktivista Charliea Kirka, ubrzo nakon kojeg je predsjednik Donald Trump potpisao uredbu kojom je Antifu proglasio terorističkom organizacijom.
''Domaći teroristi koriste nasilje ili prijetnju nasiljem kako bi ostvarili svoje političke ciljeve te promovirali ekstremne stavove o masovnoj migraciji i otvorenim granicama, radikalnu rodnu ideologiju, antiamerikanizam, antikapitalizam i antikršćanstvo'', stoji u dopisu državne odvjetnice.
Iz Ministarstva pravosuđa nisu komentirali navedeni dopis.
Bondi je također naredila saveznim agencijama nadležnim za provođenje zakona da pretraže svoje dosjee i izvuku obavještajne podatke o antifa skupinama, koje će potom dostaviti istražiteljima.
Od FBI-a je zatražila istragu svih incidenata iz proteklih pet godina koji sadrže elemente domaćeg terorizma. Nakon što FBI sastavi popis aktera za koje postoji mogućnost da su uključeni u domaći terorizam, sljedeći im je zadatak donošenje novih strategija kojima će se ''razmontirati čitave mreže kriminalnih aktivnosti''.
Uz to, FBI bi trebao poboljšati svoj sustav dojava kako bi "svjedoci i građanski novinari mogli slati medijima sumnjive akte domaćeg terorizma".
U dopisu se pozivaju i uredi za dodjelu bespovratnih sredstava da na prvo mjesto stave savezne države i gradove koji imaju programe za zaštitu od domaćeg terorizma.