Umro zloglasni četnik Slavko Aleksić koji je terorizirao Sarajevo tijekom rata

Rođen je 1956. godine u selu Bogdašići kod Bileće. Veći dio života proveo je u Sarajevu, gdje je studirao pravo i radio u pošti. Od 1990. godine, uključuje se u formiranje četničkog pokreta u glavnom gradu BiH, a s izbijanjem rata preuzima zapovjedništvo nad "Novosarajevskim četničkim odredom", čije je sjedište bilo na Grbavici.

Aleksić je u javnosti ostao zapamćen kao jedno od najspornijih imena iz perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu, prvenstveno zbog uloge koju je imao tijkom opsade Sarajeva, ali i zbog aktivnosti kojima je bio povezan nakon završetka rata, prenosi Klix.ba .

Formacije pod njegovim zapovjedništvom djelovale su na linijama razgraničenja i bile su poznate po napadima na civilno stanovništvo, što je dodatno pojačavalo strah i nesigurnost među Sarajlijama tokom višegodišnje opsade. Brojna svjedočenja civila i navodi iz različitih izvještaja povezivali su njegove jedinice s teroriziranjem stanovništva i drugim teškim kršenjima ratnog prava, iako Aleksić nikada nije pravomoćno procesuiran pred domaćim ili međunarodnim sudovima.

Nakon rata, Aleksić se povukao na područje istočne Hercegovine, uglavnom u šumske predjele oko Bileće. Ostao je politički i ideološki aktivan kroz četničke i ravnogorske organizacije, sudjelujući na skupovima koji su imali revizionistički i radikalni karakter, a na kojima su često glorificirani ratni događaji i njegova vlastita uloga u opsadi Sarajeva.

U posljednjim godinama njegovo ime ponovo se pojavilo u javnosti kroz slučaj poznat kao "Sarajevo safari", koji se istražuje pred pravosudnim institucijama u Milanu.