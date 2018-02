Štrajk, poplave, olimpijski rat dronovima i put oko svijeta Melanije Trump

U Pjongčangu su spremni na rat dronovima ako netko na Zimskim olimpijskim igrama ugrozi sigurnost neba. Najveći sindikat industrijskih radnika u Europi i Njemačkoj IG Metal digao je na noge 3,9 milijuna njemačkih metalaca tražeći povišicu plaće i smanjeno radno vrijeme. U nedostatku svojih, njemački se pacijenti oslanjaju na dobrotu hrvatskih donatora organa za presađivanje. Australiju trese skandal zbog najvećeg šlamperaja u povijesti njihove vlade. U Keniji na 40 milijuna stanovnika dolazi 40 kardiologa. Američke porezne obveznike 21 putovanje Melanije Trump stajalo je 675.000 dolara

Rasipna Melania

U tri mjeseca nakon inauguracije Donalda Trumpa prva dama Amerike je na 21 let zrakoplovom na relaciji New York-Washington-Florida potrošila 675.000 dolara, izvijestio je prošlog tjedna The Wall Street Journal. To je dio cijene (ne računajući dodatne troškove mjera sigurnosti u New Yorku) koju su američki porezni obveznici platili zbog Melanijine odluke da ostane u New Yorku do završetka školske godine sina Barrona. Naravno, putovalo se nije komercijalnim letovima, nego C-32A-om, vojnom inačicom Boeinga 757, čiji sat leta stoji 16.000 dolara. Najskuplje putovanje gospođe Trump iznosilo je 106.627 dolara.