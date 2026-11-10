Pregovori u Abu Dhabiju donijeli prvi konkretan rezultat: Postignut važan dogovor

Dogovor je postignut tijekom prvog kruga trostranih pregovora održanih 10. studenoga u Abu Dhabiju
Ukrajina, Rusija i Sjedinjene Države postigle su dogovor o velikoj razmjeni ratnih zarobljenika u bliskoj budućnosti, doznaje Ukrainska Pravda od izvora bliskog ukrajinskom izaslanstvu
Riječ je o konkretnom rezultatu razgovora koji su se vodili između predstavnika triju zemalja, a u kojima su otvorena i neka od najtežih pitanja vezanih uz završetak rata.
'Na kraju prvog dana trostranih pregovora imamo važan rezultat rada našeg izaslanstva: postignut je dogovor o velikoj razmjeni ratnih zarobljenika u bliskoj budućnosti', rekao je izvor za ukrajinski medij.
Prvi krug pregovora u Abu Dhabiju je završen, a sudionici su razgovarali o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu, ruskim zahtjevima te dotaknuli pitanje poslijeratne budućnosti zemlje.
Ukrajinsku delegaciju vodi čelnik vanjske obavještajne službe Rustem Umerov, a rusku bivši ministar kulture Vladimir Medinski, pomoćnik ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Razgovori se održavaju uz američko posredovanje, a nastavak pregovora predviđen je za srijedu.