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Pregovori u Abu Dhabiju donijeli prvi konkretan rezultat: Postignut važan dogovor

I.V.

10.11.2026 u 18:31

Prvi krug pregovora u Abu Dhabiju
Prvi krug pregovora u Abu Dhabiju Izvor: EPA / Autor: Altaf Qadri / POOL
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Dogovor je postignut tijekom prvog kruga trostranih pregovora održanih 10. studenoga u Abu Dhabiju

Ukrajina, Rusija i Sjedinjene Države postigle su dogovor o velikoj razmjeni ratnih zarobljenika u bliskoj budućnosti, doznaje Ukrainska Pravda od izvora bliskog ukrajinskom izaslanstvu

Riječ je o konkretnom rezultatu razgovora koji su se vodili između predstavnika triju zemalja, a u kojima su otvorena i neka od najtežih pitanja vezanih uz završetak rata.

'Na kraju prvog dana trostranih pregovora imamo važan rezultat rada našeg izaslanstva: postignut je dogovor o velikoj razmjeni ratnih zarobljenika u bliskoj budućnosti', rekao je izvor za ukrajinski medij.

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Prvi krug pregovora u Abu Dhabiju je završen, a sudionici su razgovarali o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu, ruskim zahtjevima te dotaknuli pitanje poslijeratne budućnosti zemlje.

Ukrajinsku delegaciju vodi čelnik vanjske obavještajne službe Rustem Umerov, a rusku bivši ministar kulture Vladimir Medinski, pomoćnik ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Razgovori se održavaju uz američko posredovanje, a nastavak pregovora predviđen je za srijedu.

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Pregovori u Abu Dhabiju donijeli prvi konkretan rezultat: Postignut važan dogovor

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