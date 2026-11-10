Pregovori u Abu Dhabiju donijeli prvi konkretan rezultat: Postignut važan dogovor

Ukrajina, Rusija i Sjedinjene Države postigle su dogovor o velikoj razmjeni ratnih zarobljenika u bliskoj budućnosti, doznaje Ukrainska Pravda od izvora bliskog ukrajinskom izaslanstvu

Riječ je o konkretnom rezultatu razgovora koji su se vodili između predstavnika triju zemalja, a u kojima su otvorena i neka od najtežih pitanja vezanih uz završetak rata.

'Na kraju prvog dana trostranih pregovora imamo važan rezultat rada našeg izaslanstva: postignut je dogovor o velikoj razmjeni ratnih zarobljenika u bliskoj budućnosti', rekao je izvor za ukrajinski medij.