Stožer donio odluku: Kafići i noćni klubovi još dva tjedna neće moći raditi poslije ponoći

Nacionalni stožer Civilne zaštite produljio je u ponedjeljak odluku o ograničavanju radnog vremena ugostiteljskim objektima iz kategorije "barovi" do 22. rujna, koji tako i dalje neće moći raditi poslije ponoći.

"Ova odluka primjenjuje se do 22. rujna 2020.", stoji kratko u priopćenju Stožera civilne zaštite.

Riječ je o već drugom produljenju te odluke donesene 14. kolovoza. Naime, zbog porasta broja oboljelih od koronavirusa, Stožer je od 14. kolovoza ograničio rad ugostiteljskim objektima iz skupine "barovi", među kojima su i kafići i noćni klubovi, najdulje do ponoći. Iako je prvotno bilo predviđeno da to ograničenje traje 10 dana, ono je najprije produljeno do 7. rujna, a sada do 22. rujna.