Što znače dobre vijesti iz Bruxellesa? Ressler: Velika prilika za nastavak reformi; Borzan: Taj novac nismo dobili, on se nama nudi! Još nije sve gotovo

Tek petog dana isrcpljujućih pregovora europski čelnici postigli su dogovor o financijskom paketu teškom 1,8 bilijuna eura. Hrvatska će iz novog Višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) imati nešto više od 12,6 milijardi eura i iz novog instrumenta EU sljedeće generacije (NGEU) 9,4 milijarde eura. Što te brojke konkretno znače za Hrvatsku, pitali smo europarlamentarce Karla Resslera i Biljanu Borzan

‘Jedan od ciljeva proračuna je i digitalna i zelena transformacija europskog gospodarstva. Nama je bilo iznimno važno da se ne zanemari potreba ravnomjernog razvoja svake države članice. To smo naglašavali i u Europskom parlamentu, koji treba donijeti i konačnu suglasnost na prijedlog’, poručio je europarlamentarac, ujedno izvjestitelj EPP-a za proračun za 2021 godinu.

'Činjenica je da se rezalo na zdravstvu, pravednoj tranziciji, smanjena su sredstva za Obzor 2020., za istraživanja i razvoj, projekte koji Europsku uniju čine Europskom unijom', upozorava Borzan te smatra da je razočaravajuće to da se režu izdvajanja za zdravstvo, a pokazalo se u ovoj koronakrizi da nam baš u tom sektoru nedostaje više unije.

Eurozastupnica je ironično poručila, što se Hrvatske tiče, da u ovoj situaciji jedino možemo biti zahvalni Vladi što nas je dovela na gospodarsko dno pa nam je Europska unija odlučila pomoći.

'Tu dobiješ tim više što si gori. Znači, biti prvi na toj ljestvici i nije neka sreća jer je to odraz toga da si najgori', naglašava Borzan.

Navela je i da je izuzetno važno naglasiti da se nabacujemo brojkama, a tu premijer prvi komunicira kao da smo taj novac već dobili, ističe Borzan.

‘To nije novac koji smo dobili, stvara se potpuno pogrešan dojam - to je novac koji se nama nudi. Hoćemo li mi to iskoristiti i znati povući taj novac, to je naš problem’, napominje Borzan te dodaje i da premijer cijelu tu priču oko EU proračuna i fonda za oporavak gospodarstva 'komunicira kako komunicira'.

Premijer je, kaže, u ovom slučaju sigurno iskoristio svoje veze u Europskoj uniji.

'Ali to nije nešto što možemo smatrati zdravo za gotovo. Apsolutno ne', zaključila je.