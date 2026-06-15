Što sve znamo o sporazumu SAD - Iran? Nakon velikog dogovora, ostaju ova ključna pitanja

Trump je za New York Times izjavio da bi SAD mogao ponovno pokrenuti vojne operacije ako Teheran tijekom pregovora, koji bi trebali početi u petak, ne postigne dogovor o nuklearnom programu.

Konačni tekst memoranduma o razumijevanju nije objavljen, a ključni detalji – od pristupa Hormuškom tjesnacu i budućnosti iranskog nuklearnog programa do pitanja Libanona – zasad nisu poznati, objavio je Guardian .

Hormuški tjesnac

Trump je u nedjelju najavio ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca bez naplate pristojbi i ukidanje američke pomorske blokade.

No samo sat kasnije rekao je da će otvaranje ključnog plovnog puta, kojim prolazi oko petine svjetske nafte, ovisiti o potpisivanju sporazuma predviđenom za petak te da će se provoditi radi uklanjanja mina.

Dodatne dvojbe izazvala je činjenica da pakistanski premijer Šehbaz Šarif, posrednik u pregovorima, u svojoj prvoj objavi nije spomenuo Hormuški tjesnac.

Iranska državna agencija Mehr objavila je da memorandum predviđa ponovno otvaranje tjesnaca u roku od 30 dana, prema uvjetima koje bi odredio Iran.

Washington već dugo inzistira na tome da su bilo kakve pristojbe za prolazak brodova neprihvatljive, dok su čelnici Ujedinjene Kraljevine, Francuske, Njemačke i Italije, okupljeni u skupini E4, poručili da ponovno otvaranje mora biti bezuvjetno i uz zajamčenu slobodu plovidbe.

Unatoč neizvjesnosti, cijene nafte nakon objave sporazuma pale su na najniže razine od početka ožujka. Istodobno, stručnjaci upozoravaju da bi obnova energetske proizvodnje u Perzijskom zaljevu mogla potrajati mjesecima, a otvoreno je i pitanje hoće li brodarske tvrtke i osiguravatelji procijeniti da je plovidba tjesnacem ponovno sigurna.

Libanon

Jedno od ključnih prijepornih pitanja tijekom pregovora bilo je hoće li Libanon biti uključen u sporazum.

Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi izjavio je da je ‘proglašen trenutačan i trajan završetak rata na svim bojištima, uključujući Libanon’.

Slično je poručio i pakistanski premijer Šarif, navodeći da su obje strane proglasile prekid vojnih operacija ‘na svim bojištima, uključujući Libanon’.

Trump, međutim, u svojim prvim objavama nije spomenuo Libanon.

To bi moglo biti teško prihvatljivo za Izrael, koji nije sudjelovao u pregovorima i nije se odmah očitovao o sporazumu. Svaka nova eskalacija između Izraela i Hezbolaha mogla bi ugroziti dogovor Washingtona i Teherana.

Objava sporazuma već je jednom odgođena nakon izraelskog napada na Bejrut, u kojem su poginule tri, a ozlijeđeno je šest osoba. Trump je za Axios rekao da je napad ‘odgodio potpisivanje za nekoliko sati’.

Iranski nuklearni program

Sudbina iranskog nuklearnog programa, koji je Trump navodio kao jedan od glavnih razloga za rat s Iranom, ovim sporazumom nije riješena.

Američki predsjednik ponovio je da ‘Iran nikada neće imati nuklearno oružje’, dok su pakistanski dužnosnici za Associated Press rekli da će pregovori o nuklearnom programu trajati još najmanje 60 dana.

Trump je upozorio da bi Teheran mogao biti izložen novim američkim vojnim udarima ne postigne li dogovor sa SAD-om.

Skupina E4 poručila je da je spremna ublažiti sankcije ako Iran poduzme ‘jasne i provjerljive korake’ vezane uz svoj nuklearni program.

Teheran već godinama tvrdi da je njegov nuklearni program isključivo miroljubive prirode, ali zasad nije pokazao spremnost da se odrekne obogaćenog uranija.

Nakon američkog povlačenja iz nuklearnog sporazuma iz 2015., Iran je ubrzao obogaćivanje uranija i proizveo više od 400 kilograma materijala čistoće bliske razini potrebnoj za izradu nuklearnog oružja.

Upravo će sudbina tih zaliha biti jedno od ključnih pitanja u predstojećim pregovorima, koje će, kako je najavio republikanski senator Lindsey Graham, Washington ‘pomno pratiti’.