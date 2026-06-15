Trump objavio veliki dogovor s Iranom: 'Brodovi svijeta, pokrenite motore. Neka nafta poteče!'

Dodao je da odobrava 'slobodno otvaranje Hormuškog tjesnaca' i 'trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade'.

'Dogovor s Islamskom Republikom Iran sada je dovršen. Čestitam svima!', napisao je američki predsjednik.

Iran potvrdio dogovor, potpisivanje u Švicarskoj

Dogovor je potvrdio i iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi. U telefonskom razgovoru za državnu televiziju rekao je da je sporazum sa SAD-om finaliziran te da će službeno potpisivanje biti održano u petak u Švicarskoj.

'Večeras će biti objavljen trenutačan i trajan kraj rata i vojnih operacija na različitim frontama, uključujući Libanon', rekao je Garibabadi.

Dodao je da će večeras biti ukinuta i američka pomorska blokada Irana.

Detalji sporazuma zasad nisu objavljeni. Teheran je informaciju o dogovoru potvrdio preko državnih medija, dok je s američke strane sve javno objavio Trump.

Američka blokada uvedena je sredinom travnja, otprilike šest tjedana nakon početka rata. U tom je razdoblju Iran de facto držao zatvorenim Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi velik dio svjetske trgovine naftom.

Cilj američke blokade bio je dodatno pojačati ekonomski pritisak na Teheran zaustavljanjem 'neusklađenih' brodova i presijecanjem iranskih prihoda od trgovine energentima.

Ipak, Trumpova objava ne znači da će se promet kroz tjesnac odmah vratiti na razine prije rata. Iran je zadržao vlastita ograničenja, a američki dužnosnici tvrde da je Teheran u tom području postavio i mine.

Američko Središnje zapovjedništvo objavilo je u petak da je od 13. travnja 'preusmjerilo 139 usklađenih komercijalnih brodova i onesposobilo devet neusklađenih plovila'.

SAD je tijekom rata u regiji držao velik broj vojnih sredstava, uključujući dva nosača aviona i više od 12 razarača. Dio tih brodova sudjelovao je u blokadi.

Trump želi na G7 doći iz pozicije snage

Američki potpredsjednik JD Vance rekao je u nedjelju navečer da planira prisustvovati službenom potpisivanju memoranduma o razumijevanju između SAD-a i Irana. Dodao je, međutim, da nije isključeno ni da na ceremoniju dođe sam Trump.

'Mislim da još razrađujemo logistiku oko toga tko će prisustvovati toj ceremoniji potpisivanja. Ja svakako planiram biti ondje, ali moguće je da ondje bude i sam predsjednik', rekao je Vance za Fox News.

Američka Tajna služba u pravilu ne preporučuje da se predsjednik i potpredsjednik istodobno pojavljuju na istom mjestu, osobito u međunarodnom okruženju, zbog sigurnosnih razloga i pitanja predsjedničke sukcesije.

Pakistanski premijer Shehbaz Sharif, koji se tijekom rata između SAD-a i Irana nametnuo kao jedan od ključnih posrednika, ranije je objavio da je službena ceremonija potpisivanja zakazana za petak u Ženevi.

Sve dolazi neposredno prije Trumpova sudjelovanja na godišnjem summitu G7 u Évian-les-Bainsu u Francuskoj. Prema izvorima bliskima američkoj administraciji, Trump je želio postići okvirni dogovor prije susreta s europskim čelnicima kako bi na summit došao iz pozicije političke snage.

Očekivalo se da će rat s Iranom dominirati razgovorima na G7, osobito zbog rasta cijena nafte nakon zatvaranja Hormuškog tjesnaca. Trump je proteklih dana kritizirao niz europskih čelnika, tvrdeći da nisu dovoljno pomogli u ponovnom otvaranju ključnog pomorskog prolaza.

Iran, s druge strane, dogovor pokušava predstaviti kao vlastitu pobjedu. Iranska državna televizija objavila je da je SAD 'bio prisiljen potpisati sporazum o završetku rata s Islamskom Republikom Iran i Frontom otpora'.

Upravo će taj dio biti ključan za trajnost dogovora. Iako Washington i Teheran tvrde da su dogovorili otvaranje Hormuškog tjesnaca, ukidanje američke blokade i kraj borbi, ostaje otvoreno pitanje hoće li se sporazum održati na svim frontama.

Posebno je osjetljivo pitanje Izraela i Hezbolaha. Izjava pakistanskog premijera ne spominje izravno ni Izrael ni libanonsku oružanu skupinu, a upravo su njihovi sukobi jedno od najopasnijih žarišta u regiji.

Ako se taj dio sukoba ne smiri i ako Izrael i Hezbolah ne prihvate širi okvir dogovora, sporazum bi mogao biti znatno krhkiji nego što ga Washington i Teheran sada predstavljaju.

Za Trumpa je ovo potencijalno veliki diplomatski adut uoči G7. Za Iran prilika da dogovor predstavi kao pobjedu otpora. Za svijet, prije svega, mogući početak deblokade jednog od najvažnijih energetskih pravaca na planetu.