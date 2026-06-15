Nafta snažno pala nakon Trumpove objave: Tržišta odmah reagirala na dogovor s Iranom

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da SAD ukida pomorsku blokadu iranskih luka i da se Hormuški tjesnac ponovno otvara za promet. Riječ je o jednom od najvažnijih svjetskih energetskih prolaza, kroz koji prolazi velik dio globalne trgovine naftom, pa je reakcija tržišta bila trenutačna.

'Brodovi svijeta, pokrenite motore. Neka nafta poteče!', poručio je Trump nakon objave dogovora s Iranom.

Brent i WTI pali više od četiri posto

Nakon Trumpove izjave cijene nafte pale su za više od četiri posto. Prema MarketWatchu, američka WTI nafta spustila se prema 81 dolaru za barel, dok je Brent pao prema 84 dolara. Istodobno su porasli američki burzovni futuresi: Dow futures za više od 300 bodova, Nasdaq oko 1.3 posto, a S&P 500 oko 0.8 posto.

Axios navodi da je Brent pao na oko 84.21 dolara po barelu, što je najniža razina u više od tri mjeseca.

Logika tržišta bila je jasna. Ako se Hormuški tjesnac doista otvori i ako se promet nafte normalizira, smanjuje se strah od velikog poremećaja u opskrbi. Upravo je taj strah posljednjih mjeseci držao cijene nafte povišenima.

Drugim riječima, tržište je Trumpovu poruku pročitalo kao signal da rizik od nestašice i novog energetskog šoka slabi.

S cijene barela skinut dio ratne premije

Wall Street Journal piše da bi Brent mogao kliznuti prema 80 dolara do kraja godine ako Hormuški tjesnac ostane otvoren i ako se protok nafte postupno normalizira. Prema njihovim podacima, Brent je pao oko 3.9 posto na 83.90 dolara, a WTI oko 4.5 posto na 81.07 dolara.

To ne znači da je energetska kriza završena. Tržišta će sada pažljivo pratiti hoće li se dogovor SAD-a i Irana doista provesti, hoće li se pomorski promet vratiti na razine prije rata i hoće li se smiriti najosjetljivije regionalne točke, posebno Libanon i sukob Izraela s Hezbolahom.

No prva reakcija bila je nedvosmislena: Investitori su se počeli kladiti na smirivanje situacije.

Pad cijene nafte posebno je važan i zbog šireg ekonomskog konteksta. Jeftinija nafta smanjuje pritisak na inflaciju, olakšava troškove prijevoza i energije te daje dodatni zamah burzama. Zato nije iznenađenje da su dionički futuresi porasli gotovo istodobno s padom cijene barela.

Za Trumpa je to politički iznimno važan trenutak. Dogovor s Iranom može predstaviti kao diplomatski uspjeh, ali i kao potez koji smiruje tržišta i spušta cijenu energenata uoči summita G7.

Ipak, sve će ovisiti o provedbi. Ako se Hormuški tjesnac doista stabilno otvori, nafta bi mogla nastaviti padati. Ako se dogovor pokaže krhkim ili ako se sukobi nastave na drugim frontama, ratna premija mogla bi se brzo vratiti u cijenu barela.