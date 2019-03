Što sve prolaze žene s invaliditetom nastojeći u Hrvatskoj ostvariti pravo na zdravlje?

Arhitektonske i komunikacijske prepreke u dostupnosti zdravstvenih usluga, nepostojanje prilagođene medicinske opreme i pomagala, problemi komunikacije i udaljenost od zdravstvenih ustanova tek su neki od problema žena s invaliditetom koje je izdvojila pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak na skupu "Razumna prilagodba u sustavu zdravstva", organiziranom u petak u povodu Međunarodnog dana žena.

Po podacima iz Registra Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo evidentirano je 202.114 žena s invaliditetom. Njih 16.444 su djevojčice i djevojke u dobi do 18 godina, 75.781 ih je u radno aktivnoj dobi do 64 godine, dok ih je najviše - 109.886 starije od 65 godina. Najviše ih, 31 posto, živi u Zagrebu i Splitsko-dalmatinskoj županiji.

"To su najčešći oblici diskriminacije koji utječu na to hoće li žena s invaliditetom ostvariti svoje pravo na zdravlje koje joj je zajamčeno Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom", istaknula je pravobraniteljica Slonjšak.

Posebnu pozornost, naglasila je, treba posvetiti preventivnim pregledima, naročito ginekološkom pregledu i pregledu dojki, na što je odaziv slab, nerijetko i i zato što žene imaju problem pristupačnosti.

"One s jedne strane imaju pravo izabrati svog ginekologa, ali s druge strane često do njega ne mogu doći jer on ima ordinaciju visoko na katu", rekao je bivši predsjednik Zajednice saveza osoba s invaliditetom Zorislav Bobuš.

Žene s invaliditetom, kaže, imaju bar tri problema - svoj invaliditet, trpe muškarce i njihovo nasilje te imaju dvostruko radno vrijeme, posebno one koje su udane i "drže četiri kuta kuće". "Mi muški mislimo da je naša najvažnija uloga sjediti na kauču, gledati utakmicu i reklamirati pivo", kritičan je Bobuš.