analiza tržišta

Što se događa s cijenama nekretnina? Stručnjak otkriva glavni uzrok

I.J.

11.10.2025 u 10:55

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Pixsell / Autor: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Bionic
Reading

Tržište nekretnina usporava, a stanovi u ponudi - sve se teže prodaju. S Ekonomskog instituta stiže godišnja analiza tržišta.

U četiri grada, Rijeci, Dubrovniku, Požegi i Čakovcu pale su cijene najma, a za isti novac s kojim biste u Vukovarsko-srijemskoj županiji kupili kuću od 700 metara četvornih, u Splitsko-dalmatinskoj dobili biste tek 50-ak kvadrata, javlja Dnevnik.hr.

Ekonomski institut sažeo je tržište nekretnina u prošloj godini - cijene se stabiliziraju, ali najamnine ostaju visoke. Najskuplji kvadrat, prema Institutu, plaćali su podstanari u Zagrebu, Splitu i Zadru. U top pet su Šibenik i Rijeka. Ispod pet eura po kvadratu, stajao je najam u Bjelovaru, Požegi i Čakovcu.

vezane vijesti

Struka pak kaže da se osjeti usporavanje, ali ne u većim postotcima. Ponuda je i dalje - preslaba.

'Što se tiče nekog uzroka, mislim da je porez na nekretnine jedan od, možda i glavnih, ljudi su očito dio nekretnina odlučili staviti u dugoročni najam. Što se tiče obale, konkretno za Dubrovnik, po informacijama koje imam, dosta zahtjeva za prenamjenu apartmana su odbijeni', kaže Sanjin Rastovac, stručnjak za tržište nekretnina.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SRBIJANSKI PREDSJEDNIK

SRBIJANSKI PREDSJEDNIK

Vučić se izvanredno obratio građanima Srbije: 'Iz Rusije je stigla razočaravajuća vijest'
vertikala

vertikala

Jednima babaroga, drugima nečista savjest: Kako je Željko Kerum opet postao gazda?
šuta ga prozvao

šuta ga prozvao

Oglasio se Bojan Ivošević, evo kako je komentirao veliki skandal

najpopularnije

Još vijesti