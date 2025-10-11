Što se događa s cijenama nekretnina? Stručnjak otkriva glavni uzrok

U četiri grada, Rijeci, Dubrovniku, Požegi i Čakovcu pale su cijene najma, a za isti novac s kojim biste u Vukovarsko-srijemskoj županiji kupili kuću od 700 metara četvornih, u Splitsko-dalmatinskoj dobili biste tek 50-ak kvadrata, javlja Dnevnik.hr.

Ekonomski institut sažeo je tržište nekretnina u prošloj godini - cijene se stabiliziraju, ali najamnine ostaju visoke. Najskuplji kvadrat, prema Institutu, plaćali su podstanari u Zagrebu, Splitu i Zadru. U top pet su Šibenik i Rijeka. Ispod pet eura po kvadratu, stajao je najam u Bjelovaru, Požegi i Čakovcu.