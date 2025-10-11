Što se događa s cijenama nekretnina? Stručnjak otkriva glavni uzrok

Tržište nekretnina usporava, a stanovi u ponudi - sve se teže prodaju. S Ekonomskog instituta stiže godišnja analiza tržišta.
U četiri grada, Rijeci, Dubrovniku, Požegi i Čakovcu pale su cijene najma, a za isti novac s kojim biste u Vukovarsko-srijemskoj županiji kupili kuću od 700 metara četvornih, u Splitsko-dalmatinskoj dobili biste tek 50-ak kvadrata, javlja Dnevnik.hr.
Ekonomski institut sažeo je tržište nekretnina u prošloj godini - cijene se stabiliziraju, ali najamnine ostaju visoke. Najskuplji kvadrat, prema Institutu, plaćali su podstanari u Zagrebu, Splitu i Zadru. U top pet su Šibenik i Rijeka. Ispod pet eura po kvadratu, stajao je najam u Bjelovaru, Požegi i Čakovcu.
Struka pak kaže da se osjeti usporavanje, ali ne u većim postotcima. Ponuda je i dalje - preslaba.
'Što se tiče nekog uzroka, mislim da je porez na nekretnine jedan od, možda i glavnih, ljudi su očito dio nekretnina odlučili staviti u dugoročni najam. Što se tiče obale, konkretno za Dubrovnik, po informacijama koje imam, dosta zahtjeva za prenamjenu apartmana su odbijeni', kaže Sanjin Rastovac, stručnjak za tržište nekretnina.