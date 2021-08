Što Povjerenstvo za sukob interesa može s Marićem i ljetovanjem na prijateljevoj jahti? Novaković otkriva sljedeće poteze

U studiju RTL-a Danas o detaljima slučaja o ministru Mariću i njegovim posljedicama govorila je predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataša Novaković

Na pitanje može li se Marićev boravak na jahti smatrati darom zbog kojega bi se ministar mogao Osjećati dužnikom tog svog prijatelja, odgovara:

'Ono što je za početak bitno naglasiti je da neki prijateljski odnosi podrazumijevaju i nekakve međusobne darove. Ovisi o tome kolika je platežna moć tog prijatelja vjerojatno tako i darovi ovise. Dakle, sam dar nije nije problem ukoliko se radi o priajtelju, ali opet s druge strane da li je netko nekome prijatelj mi to ne možemo utvrditi. Moramo vjerovati onome što dužnosnik kaže. Dakle, Povjerenstvo nema mogućnosti to ispitat. Kada netko kaže da mu je natko prijatelj mi to zapravo uzimamo kao takvim. U tom slučaju nekakav poklon, nekakvo ljetovanje, nekakav put na jahti nije problem, u tom kontekstu. Ono što bi mogao biti problem je da je ta osoba i da su njegova društva u poslovnom odnos ili na neki drugi način povezani i da je dužnosnik odlučivo i o nečemu odlučivao'.