Pentagon zabrinut: Kinezi grade čudovišne podmornice koje mogu pogoditi SAD

Kina ubrzano razvija novu generaciju podmornica koje bi mogle omogućiti Pekingu da napadne dijelove teritorija SAD-a iz zaštićenih voda blizu kineske obale, upozorili su visoki zapovjednici američke mornarice tijekom svjedočenja pred američkim Kongresom

Prema njihovim procjenama, kineski podvodni vojni kapaciteti brzo napreduju i predstavljaju sve ozbiljniji izazov dugogodišnjoj američkoj dominaciji ispod površine mora. Napredak kineske podmorničke flote, uključujući očekivano raspoređivanje plovila opremljenih balističkim projektilima većeg dometa i veće preciznosti, omogućit će Pekingu da projicira vojnu moć daleko izvan vlastitih obala. Potpredsjednik admiralskog zbora američke mornarice Richard Seif, zapovjednik američkih podmorničkih snaga, upozorio je da kineske sposobnosti predstavljaju ozbiljan izazov, piše Wall Street Journal.

'Rastuće kineske podvodne vojne sposobnosti predstavljaju ozbiljan izazov, uključujući proizvodnju moćnih podmornica nove generacije s naprednim tehnologijama koje dovode u pitanje dugogodišnju podvodnu dominaciju američke mornarice', naveo je Seif u izjavi pred Kongresom. Do 2040. Kina bi mogla izazvati američku dominaciju na moru Sličnu procjenu iznio je i direktor obavještajne službe američke mornarice, kontraadmiral Mike Brookes, koji smatra da bi kineske podmorničke snage do 2040. mogle ozbiljno dovesti u pitanje američku pomorsku nadmoć u regiji. Brookes je upozorio da je Kina značajno povećala kapacitete za izgradnju podmornica. 'Kina je dramatično povećala domaće proizvodne kapacitete za podmornice, ubrzavši proizvodnju s manje od jedne nuklearne podmornice godišnje na znatno veće stope', rekao je.

Uz moderniziranu brodogradilišnu infrastrukturu, Peking bi uskoro mogao imati veći i otporniji flotni sastav podmornica naoružanih balističkim projektilima. Podmornice nove generacije mogu pogoditi veći dio SAD-a Posebnu zabrinutost u Washingtonu izaziva razvoj kineske podmornice tipa 096, koja bi trebala nositi balističke projektile sposobne pogoditi velike dijelove američkog teritorija čak i iz voda koje Kina može učinkovito braniti. 'Takve podmornice mogle bi gađati velike dijelove SAD-a iz zaštićenih voda, čime se bitno povećava vjerodostojnost kineskog nuklearnog odvraćanja', rekao je Brookes. To bi predstavljalo značajan napredak u odnosu na postojeće kineske podmornice s balističkim projektilima, koje prema američkim procjenama mogu ciljati samo određene dijelove SAD-a iz područja takozvanog prvog otočnog lanca – niza otočnih država i arhipelaga koji povezuju Japan, Tajvan i Filipine.