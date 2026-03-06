zastrašujuća flota

Pentagon zabrinut: Kinezi grade čudovišne podmornice koje mogu pogoditi SAD

I.V.

06.03.2026 u 23:29

Ilustracija
Ilustracija Izvor: EPA / Autor: WU HONG
Bionic
Reading

Kina ubrzano razvija novu generaciju podmornica koje bi mogle omogućiti Pekingu da napadne dijelove teritorija SAD-a iz zaštićenih voda blizu kineske obale, upozorili su visoki zapovjednici američke mornarice tijekom svjedočenja pred američkim Kongresom

Prema njihovim procjenama, kineski podvodni vojni kapaciteti brzo napreduju i predstavljaju sve ozbiljniji izazov dugogodišnjoj američkoj dominaciji ispod površine mora.

Napredak kineske podmorničke flote, uključujući očekivano raspoređivanje plovila opremljenih balističkim projektilima većeg dometa i veće preciznosti, omogućit će Pekingu da projicira vojnu moć daleko izvan vlastitih obala.

Potpredsjednik admiralskog zbora američke mornarice Richard Seif, zapovjednik američkih podmorničkih snaga, upozorio je da kineske sposobnosti predstavljaju ozbiljan izazov, piše Wall Street Journal.

'Rastuće kineske podvodne vojne sposobnosti predstavljaju ozbiljan izazov, uključujući proizvodnju moćnih podmornica nove generacije s naprednim tehnologijama koje dovode u pitanje dugogodišnju podvodnu dominaciju američke mornarice', naveo je Seif u izjavi pred Kongresom.

Do 2040. Kina bi mogla izazvati američku dominaciju na moru

Sličnu procjenu iznio je i direktor obavještajne službe američke mornarice, kontraadmiral Mike Brookes, koji smatra da bi kineske podmorničke snage do 2040. mogle ozbiljno dovesti u pitanje američku pomorsku nadmoć u regiji.

Brookes je upozorio da je Kina značajno povećala kapacitete za izgradnju podmornica.

'Kina je dramatično povećala domaće proizvodne kapacitete za podmornice, ubrzavši proizvodnju s manje od jedne nuklearne podmornice godišnje na znatno veće stope', rekao je.

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Greg Baker / AFP / Profimedia

Uz moderniziranu brodogradilišnu infrastrukturu, Peking bi uskoro mogao imati veći i otporniji flotni sastav podmornica naoružanih balističkim projektilima.

Podmornice nove generacije mogu pogoditi veći dio SAD-a

Posebnu zabrinutost u Washingtonu izaziva razvoj kineske podmornice tipa 096, koja bi trebala nositi balističke projektile sposobne pogoditi velike dijelove američkog teritorija čak i iz voda koje Kina može učinkovito braniti.

'Takve podmornice mogle bi gađati velike dijelove SAD-a iz zaštićenih voda, čime se bitno povećava vjerodostojnost kineskog nuklearnog odvraćanja', rekao je Brookes.

To bi predstavljalo značajan napredak u odnosu na postojeće kineske podmornice s balističkim projektilima, koje prema američkim procjenama mogu ciljati samo određene dijelove SAD-a iz područja takozvanog prvog otočnog lanca – niza otočnih država i arhipelaga koji povezuju Japan, Tajvan i Filipine.

Ilustracija
Ilustracija Izvor: EPA / Autor: WU HONG

Kineska flota brzo raste

Pentagon procjenjuje da bi kineska podmornička flota do 2035. mogla narasti na oko 80 plovila, od čega bi približno polovica bila na nuklearni pogon.

Trenutačno Kina raspolaže s više od 60 podmornica, no većina su stariji dizelski modeli koji imaju kraći operativni domet i moraju češće izranjati na površinu.

Brzi tehnološki napredak čini kineske podmornice tišima, bržima i sposobnima nositi naprednije oružje i senzore, dok istodobno mogu ostati pod vodom dulje vrijeme.

Nova utrka u podvodnom naoružanju

Razvoj moćnijih podmornica dio je šire strategije kineskog predsjednika Xi Jinpinga da stvori mornaricu svjetske klase kao ključni element modernizacije kineskih oružanih snaga.

Iako Kina već ima najveću mornaricu na svijetu po broju brodova, analitičari smatraju da još uvijek zaostaje za američkom mornaricom kada je riječ o globalnoj projekciji vojne moći, ponajprije zbog američke prednosti u podvodnom ratovanju.

Peking zato nastoji smanjiti taj jaz, dok se Sjedinjene Američke Države suočavaju s problemima u izgradnji novih podmornica.

Podvodni senzori i 'podvodni kineski zid'

Kina paralelno ulaže i u mreže podvodnih senzora, komunikacijskih kabela i bespilotnih sustava koji bi trebali omogućiti bolji nadzor nad pomorskim područjima.

Ta infrastruktura, koju neki analitičari nazivaju 'podvodnim Velikim kineskim zidom', osmišljena je kako bi pomogla Pekingu u otkrivanju i praćenju stranih podmornica.

Napredak u podmornicama, senzorima i autonomnim sustavima mogao bi stvoriti slojevitu obranu koja bi znatno otežala američke vojne operacije u zapadnom Pacifiku.

'Napredak u podmornicama, senzorima, sustavima na morskom dnu i bespilotnim vozilima stvorit će slojevitu obranu koja povećava troškove, a u nekim scenarijima i izvedivost američkih operacija u zapadnom Pacifiku', upozorio je Brookes.

