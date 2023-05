Što će se točno dogoditi ako pravosudni policajci u ponedjeljak krenu u štrajk?

'Dogovorili smo se da ćemo pričekati tjedan dana kako bi vidjeli ponudu. Ovih dana nismo dobili nikakvu ponudu od našeg ministarstva. Pričekat ćemo do ovog petka, a onda ćemo u ponedjeljak, ako ne bude nikakvih povoljnih ponuda, najavit ćemo štrajk, odnosno mirenje. Trudit ćemo se da zatvorenici ne osjete naš štrajk. Možemo smanjiti izvoženja iz kaznionica i doktorima. Na sud nećemo ih voditi. Smanjit ćemo broj posjeta jer nećemo moći stići obaviti posjete za sto zatvorenika, nego za 50. Nećemo raditi na tri radna mjesta kao što smo do sada radili, radit ćemo 1 na 1', rekao je.

'Ono što je interesantno, što javnost treba znati, da su konkretno bili u zatvoru u Zagrebu i da su pohvalili uvjete i službenike. Znači njihov rad, kvalitetu odnosa s osobama lišenim slobode i u postojećim uvjetima, dakle onaj maksimum higijenskih i životnih uvjeta, dakle da se ne narušava ljudsko dostojanstvo. Tako da moram reći da je jedna nepristrana vanjska organizacija to konstatirala u izvješću. Plaćaju se presude s vremena na vrijeme, ali moram vam reći da to ne znači da mi sjedimo s prekriženim rukama. Dakle, imali smo situaciju s potresom, imali smo situaciju s ozbiljnom tučom u Požegi. Mi nismo sjeli i plakali što bi narod rekao, nego smo se prihvatili posla i dijelom vlastitim sredstvima, dakle onim novcima koji se uprihode radom zatvorenika, a dijelom kroz proračunska sredstva otvorili dva nova zatvorena odjela. Jedan u kaznionici u Lipovici, Popovači, jedan u kaznionici u Požegi. Dakle, nastojimo što je više moguće odgovoriti ovim izazovnim vremenima. Mi imamo izvrsnu situaciju s MUP-om i sve takve preprate isključivo se rade uz njihovu asistenciju. To što mi nemamo dugo oružje, što mi nemamo pancirne košulje, ne znači da ćemo s tako opasnim počiniteljima kaznenih djela nepromišljeno postupati. Tako da u startu želim to otkloniti. Znači postoji procjena rizika, ona se radi za svaku osobu lišenu slobode. Ona mora sadržavati koji se uvjeti moraju ispuniti, prilikom odlaska liječniku', rekao je.

Istaknuo je kako je u tijeku finalizacija izrade zakona o plaćama. 'To su kolege čule na sastanku, gdje će se apsolutno u okviru govorimo o državnim i javnim službenicima državnoj upravi, to je 250 tisuća ljudi u Republici Hrvatskoj. Postoji više od 500 dodataka na plaće. To je ovo kad kolege kažu jedan podatak, a mi kažemo neki drugi. Prosječna plaća isplaćena službeniku pravosudne policije, neto plaća, u travnju, u zatvoru u Zagrebu, iznosi 1365 eura. Ovo je prosječna plaća službenika sa svim onim dodacima koji pripadaju službenicima, dakle moramo znati da službenici pravosudne policije imaju dodatak na uvjete rada od 30%, kada govorimo o zatvorima i kaznionicama. Nakon toga imate sve ono što mi, ostali državni službenici, redovito konzumiramo u okviru naših osobnih dohodaka primanja. To vam je dodatak na vjernost službi, to su vam sve ova povećavanja osnovica i sve ono ostalo. Ono čega smo mi svjesni je da mladim ljudima trebamo pomoći, da ih trebamo motivirati i pokušati zadržati i to je intencija', rekao je.