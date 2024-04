Što bi moglo presuditi izbore? Analitičar: Dvije stavke bit će najvažnije

Smiljana Leinert Novosel rekla je kako su rezultati HRejtinga temeljni kamen o kojem se može razgovarati.

'Nikako ne bih tvrdila da su to brojevi koje ćemo zapravo vidjeti u noći između srijede i četvrtka. Može još biti promjene raspoloženja kod ljudi i ti podaci se još mogu donekle mijenjati. Evidentno je da je HDZ uspio zadržati svoje izborno tijelo. Kaže se da je u većim urbanim mjestima ponešto izgubio, ali je zato s druge strane dobio na snazi. Za SDP i partnere dosadašnji podaci pokazuju da je situacija za nijansu bolja nego prošlog puta kod Restart koalicije. Domovinski pokret dobro se drži, Most i Možemo! solidno po ovim podacima. To su orijentacijske točke, ali nikad ne možemo biti sigurni. Do sada je izborna trka bila dosta mirna, dosta defenzivna, ne znamo je li se nešto sprema', rekla je u Otvorenom HRT-a.