Analitičari o iznenađenju u Dalmaciji i Butkoviću: 'Prirodni talent, vrlo uspješan trol'

Macana takvi rezultati ne iznenađuju. 'Ovo je dosta očekivano. To je možda iznenadilo one koji su mislili da će se dogoditi neki preokret. Činjenica je da je Dalmacija, kao i Slavonija, utvrda HDZ a i vidimo da tamo nema te ravnoteže nego da mandati idu pretežito na desno. I to se nije promijenilo od zadnjih izbora bez obzira kakva će biti izlaznost i ostalo. Opet će većina mandata tu i u Slavoniji otići desnim strankama, tako da tu nema nekih iznenađenja', kazao je Macan za RTL Danas.

Za granične mandate natječu se i lijevi i desni, ali to ne mijenja ravnotežu, kaže Mijić.

'Prije će Jadransko more presušiti nego što će HDZ izgubiti Dalmaciju. Tu spora nema. Vidimo razlike malo u postocima u odnosu na izbore. To je još uvijek zbog određenog, većeg broja neodlučnih birača. S druge strane, ankete uvijek potcjenjuju HDZ jer dio njihovih birača ne želi otvoreno reći da će glasovati za HDZ, ali ovaj put nam se možda zbog ovako osebujnog ulaska predsjednika u utrku za premijera javi drugi fenomen, a to je da imamo nekakve tihe podupiratelje Zorana Milanovića koji ne žele baš to divljanje javno poduprijeti. Ako postoji crni labud, to će biti taj, a to je da ljudi ne žele javno reći da vole kako to predsjednik radi, ali će na biračkom mjestu reći 'Nek makne HDZ'. Dakle, ako postoji nekakav crni labud, to eventualno može biti taj', rekao je Mijić