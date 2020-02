Stjepo Bartulica: Škoro je potencijalni predstavnik neokonzervativne Hrvatske

Predsjednik građanske inicijative Centra za obnovu kulture, profesor na Katoličkom sveučilištu u Zagrebu i bivši savjetnik bivšeg hrvatskog premijera Tihomira Oreškovića Stjepo Bartulica u emisiji Novi dan komentirao je Miroslava Škoru kao mogućeg predstavnika nove struje, uvođenje eura, zakon o pobačaju te neokonzervativni pokret u Hrvatskoj

'Mislim da utjecaj takvih grupacija u Hrvatskoj raste. Mnogi su s najavom Škore da ide za predsjednika države bili rezervirani i začuđeni, ali na kraju je dobio skoro 25 posto glasova. Imao je jasnu kampanju, dobro je komunicirao. Treba pomiriti različite taštine i dogovoriti se oko zajedničke platforme. To je veliki zadatak Škore za parlamentarne izbore za jesen. Trebat će puno strpljenja i trebat će biti spreman jasno artikulirati neke stavove, npr. ulogu europskih institucija', rekao je Bartulica, referirajući se na usklađivanje propisa i zakona EU i Hrvatske, koji prepoznaje Miroslava Škoru kao potencijalnog predstavnika, no kaže da je to proces i da treba vremena za N1 televiziju .

Smatra da utjecaj neokonzervativnih ideja u Hrvatskoj raste, no i da se za izlazak na parlamentarne izbore stavovi još trebaju jasno artikulirati.

'Rekao bih da je to jedan pokret koji nastaje, ljudi koji zagovaraju Trumpovu politku u Americi, pa mnogi su bili za Brexit. Čini mi se da izvještaji iskrivljavaju cijelu tu svrhu jer se najviše pažnje posvetilo nasljeđu sv. Ivana Pavla II koji se velik dio pontifikata zalagao da se sruši komunizam. Bila je to zanimljiva rasprava u Rimu. Mi kao udruga zastupamo tu konzervativnu agendu. Ona proizlazi iz angloameričke kulture i uvjerenja da vlast treba biti ograničena, da građani moraju imati zdravu sumnju prema centraliziranoj moći', iznio je svoje dojmove o nedavnom skupu neokonzervativaca u Rimu kojem je prisustvovao.

Smatra smiješnim što je skup pod nazivom 'Nacionalni konzervativizam – Bog, čast, domovina: predsjednik Ronald Reagan, papa Ivan Pavao II i sloboda nacija' u dijelu medija nazvan ekstremno desnim.

'Neki medijski napisi su pomalo smiješni i ne odražavaju istinu. Ako govorimo o papi Ivanu Pavlu II, ne znam što je radikalno kod njih. Prije bih rekao da je radikalno uvjerenje da crvena zvijezda predstavlja nešto pozitivno, to je meni radikalno i problematično. Tamo se govorilo o velikim promjenama '89.', istaknuo je.

Na pitanje treba li Mađarska s Viktorom Orbanom na čelu, koji je također bio na skupu u Rimu, biti uzor Hrvatskoj, Bartulica kaže da se njegova politika sve više prihvaća posljednjih godina te da se vide promjene koje su se dogodile u Europi. Dodaje kako svaka zemlja ima svoj put te misli da Mađari najbolje znaju što njima odgovara, opet su izabrali Orbana za premijera.

'Što se tiče imigracije i tog cijelog pritiska i zaštita granica, mislim da u EU od 2015. do sad više vlada to mainstream mišljenje prema njemu nego prema Merkel. U Europi su se dogodile promjene gdje se njegovi argumenti čuju. Više se ide na zaštitu granica. Mislim da je njegova strana kako se nositi s valom migranata pokazala da Orban i njegovi stavovi dobivaju više podrške. Što se tiče Hrvatske, ima suverenističkih snaga koje ne žele da male članice slijepo slijede odluke velikih. Hoće li se profilirati predstavnik neokonzervativne Hrvatske, vrijeme će pokazati. Ta scena se polako konsolidira. Bio sam savjetnik u vladi premijera Oreškovića, a i ima pojedinaca u Mostu koji gledaju iz perspektive suverenističke politike da se Hrvatska treba brinuti prvo za sebe, a onda rješavati svjetske probleme', rekao je Bartulica.

Za uvođenje eura u Hrvatskoj navodi da je to veliko pitanje o kojem bi se narod trebao sam očitovati, odnosno odlučiti na referendumu.

'Miroslav Škoro je najavio da će rado doći na Hod za život ako ga pozovu. Drago mi je da se Donald Trump ove godine u Washingtonu pojavio na toj manifestaciji. Dugo se bavim bioetičkim pitanjima i još nisam čuo dobar razlog za ubijanje nerođenog djeteta. Nije slučajno da snage koje zagovaraju pobačaj, koriste izraze poput 'prekid trudnoće' jer ne žele govoriti o čemu se radi, nije slučajno da je to sporno pitanje. To što SDP iznosi da 16-godišnjakinja mora imati pristup zahvatu bez znanja roditelja, a ona još ne smije voziti, nema smisla. Načelno nitko nema pravo određivati tko će živjeti, a tko ne, to je moj osobni stav, neotuđivo je pravo na život. Iskustvo iz Amerike pokazuje da pro life strana dobija tu raspravu. Snage koje zagovaraju pobačaj su u defenzivi i to se vidi s pojavom Trumpa - nijedan predsjednik u povijesti nije se pojavio na takvom skupu. Postao je mainstream', iznosi svoj stav o zakonu o pobačaju.

Presudu ustavnog suda u Hrvatskoj prema kojoj se pobačaj ne smije zabraniti smatra problematičnom navodeći kako znanost govori kad počinje ljudski život. 'Ne trebamo zastupnike u Saboru da nam to kažu. Jedna stvar me ipak veseli, što je sad to aktualna tema'.