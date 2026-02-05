Stižu 'Patriotske igre': Ne, nije riječ o poznatom filmu već o Trumpovoj velikoj proslavi 250 godina SAD-a

Američki predsjednik Donald Trump još je lani najavio 'Patriot games' (Patriotske igre), koje bi se trebale održati ovu jesen. Već tada ih se počelo uspoređivati s 'Igrama gladi', a sada cu procurili novi detalji
Plan je Trumpove administracije povezati sportaše tinejdžerske dobi s poznatim osobama koje bi im bili treneri. Najnoviji je to detalj koji je procurio iz organizacije televizijskog atletskog natjecanja ‘Patriot Games’, jednog od središnjih događaja obilježavanja 250. obljetnice SAD-a.
Nove pojedinosti za CNN iznio je glasnogovornik Freedom 250, neprofitne organizacije koja vodi aktivnosti vezane uz predsjedničke proslave, nakon što je Trump u prosincu službeno najavio događaj. Imena slavnih osoba koje bi trebale sudjelovati kao mentori zasad nisu objavljena.
'Igre gladi'
Natjecanje je planirano za jesen. Trump ga je opisao kao 'dosad neviđeno četverodnevno atletsko natjecanje koje će okupiti najbolje srednjoškolske sportaše – jednog mladića i jednu djevojku iz svake savezne države i teritorija'.
Sportski rezultati neće biti jedini kriterij za sudjelovanje. Kandidati će morati poslati video-prijavu putem interneta, u kojoj će odgovoriti na niz pitanja i objasniti zašto žele predstavljati svoju saveznu državu, naveo je glasnogovornik.
Detalji o disciplinama u kojima će se sudionici natjecati još nisu objavljeni.
Prijave će biti otvorene za sportaše u dobi od 14 do 17 godina iz svih 50 saveznih država, američkih teritorija i plemenskih zajednica. Kandidati koji do 31. prosinca navrše 18 godina neće imati pravo sudjelovanja.
Na društvenim mrežama natjecanje su odmah usporedili s ‘Igrama gladi’, distopijskim serijalom knjiga i filmova u kojem su djeca prisiljena sudjelovati u brutalnim, televizijski prenošenim borbama.
Trump je ‘Patirotske igre' prvi put spomenuo u srpnju, istaknuvši da će se natjecanje prenositi na televiziji te da će ga voditi ministar zdravstva i socijalnih usluga Robert F. Kennedy mlađi.
IndyCar utrka i UFC borba u sklopu proslave
Objava novih detalja dolazi u trenutku kada administracija ubrzava planove za obilježavanje velike obljetnice. Savezne agencije uključene su u provedbu predsjednikovih inicijativa u suradnji s Freedom 250. Kennedy će sudjelovati u organizaciji ‘Patirorskih igara’, dok je Ministarstvo poljoprivrede prihvatilo inicijativu ‘Great American State Fair’, kojom se savezne države pozivaju na natjecanje za titulu ‘najdomoljubnijeg’ sajma u zemlji. Veliki sajam bit će održan u Washingtonu, a na njemu će biti predstavljena svaka država sa svojim paviljonom.
Među ostalim planiranim događajima su UFC borba na južnom travnjaku Bijele kuće, zakazana za predsjednikov rođendan, kao i izgradnja velikog trijumfalnog luka nasuprot spomeniku Abrahamu Lincolnu u Washingtonu.
Na programu je i IndyCar utrka koja bi se trebala održati u kolovozu u blizini National malla. Trump je prošlog tjedna potpisao izvršnu uredbu kojom nalaže ministarstvima unutarnjih poslova i prometa suradnju s uredom gradonačelnice Washingtona Muriel Bowser kako bi se događaj što prije realizirao. Za provedbu bi mogla biti potrebna suglasnost Kongresa.
Bowser, inače članica Demokratske stranke, podržala je utrku, ocijenivši je važnim gospodarskim poticajem za glavni grad, koji je pogođen masovnim otpuštanjima u saveznoj upravi.
‘Vikend utrke potaknut će gospodarstvo Washingtona, popuniti hotele i restorane te pokazati posjetiteljima i sportskom svijetu da ne postoji bolja kulisa za velika sportska događanja', poručila je u priopćenju.
Administracija je pokrenula i dvije povijesne inicijative nadahnute projektom ‘American Freedom Train’, koji je tijekom proslave dvjestote obljetnice 1976. godine putovao SAD-om i građanima omogućio da osobno vide neke ključne povijesne predmete.
Projekt ‘Freedom Plane’ Nacionalnog arhiva 2026. godine donijet će dokumente iz razdoblja osnivanja SAD-a u osam američkih gradova, dok je Institut za muzejske i knjižnične usluge najavio šest pokretnih muzeja-kamiona ‘Freedom Truck’, s materijalima konzervativne organizacije PragerU i koledža Hillsdale.
Među ostalim ključnim događajima planira se regata brodova Sail250, spuštanje kugle na Times Squareu 3. srpnja i golema vojna parada u Washingtonu.