Stižu 'Patriotske igre': Ne, nije riječ o poznatom filmu već o Trumpovoj velikoj proslavi 250 godina SAD-a

Američki predsjednik Donald Trump još je lani najavio 'Patriot games' (Patriotske igre), koje bi se trebale održati ovu jesen. Već tada ih se počelo uspoređivati s 'Igrama gladi', a sada cu procurili novi detalji

Plan je Trumpove administracije povezati sportaše tinejdžerske dobi s poznatim osobama koje bi im bili treneri. Najnoviji je to detalj koji je procurio iz organizacije televizijskog atletskog natjecanja ‘Patriot Games’, jednog od središnjih događaja obilježavanja 250. obljetnice SAD-a. Nove pojedinosti za CNN iznio je glasnogovornik Freedom 250, neprofitne organizacije koja vodi aktivnosti vezane uz predsjedničke proslave, nakon što je Trump u prosincu službeno najavio događaj. Imena slavnih osoba koje bi trebale sudjelovati kao mentori zasad nisu objavljena.

'Igre gladi' Natjecanje je planirano za jesen. Trump ga je opisao kao 'dosad neviđeno četverodnevno atletsko natjecanje koje će okupiti najbolje srednjoškolske sportaše – jednog mladića i jednu djevojku iz svake savezne države i teritorija'. Sportski rezultati neće biti jedini kriterij za sudjelovanje. Kandidati će morati poslati video-prijavu putem interneta, u kojoj će odgovoriti na niz pitanja i objasniti zašto žele predstavljati svoju saveznu državu, naveo je glasnogovornik. Detalji o disciplinama u kojima će se sudionici natjecati još nisu objavljeni. Prijave će biti otvorene za sportaše u dobi od 14 do 17 godina iz svih 50 saveznih država, američkih teritorija i plemenskih zajednica. Kandidati koji do 31. prosinca navrše 18 godina neće imati pravo sudjelovanja.

Host: Trump has announced the first ever Patriot Games, which will pit top high school athletes from around the country against each other. The competition is already being mocked, drawing wide comparisons to the popular book and movie The Hunger Games. pic.twitter.com/zjp2EtDFIu — FactPost (@factpostnews) December 19, 2025

Na društvenim mrežama natjecanje su odmah usporedili s ‘Igrama gladi’, distopijskim serijalom knjiga i filmova u kojem su djeca prisiljena sudjelovati u brutalnim, televizijski prenošenim borbama. Trump je ‘Patirotske igre' prvi put spomenuo u srpnju, istaknuvši da će se natjecanje prenositi na televiziji te da će ga voditi ministar zdravstva i socijalnih usluga Robert F. Kennedy mlađi.

President Donald Trump announces the first-ever “Patriot Games” a four-day athletic event featuring one man and one woman from each state and U.S. territory competing against each other for a grand prize to celebrate America’s 250th birthday 🎉🇺🇸

pic.twitter.com/yKj3t12T06 — Daily Loud (@DailyLoud) December 18, 2025

IndyCar utrka i UFC borba u sklopu proslave Objava novih detalja dolazi u trenutku kada administracija ubrzava planove za obilježavanje velike obljetnice. Savezne agencije uključene su u provedbu predsjednikovih inicijativa u suradnji s Freedom 250. Kennedy će sudjelovati u organizaciji ‘Patirorskih igara’, dok je Ministarstvo poljoprivrede prihvatilo inicijativu ‘Great American State Fair’, kojom se savezne države pozivaju na natjecanje za titulu ‘najdomoljubnijeg’ sajma u zemlji. Veliki sajam bit će održan u Washingtonu, a na njemu će biti predstavljena svaka država sa svojim paviljonom. Među ostalim planiranim događajima su UFC borba na južnom travnjaku Bijele kuće, zakazana za predsjednikov rođendan, kao i izgradnja velikog trijumfalnog luka nasuprot spomeniku Abrahamu Lincolnu u Washingtonu. Na programu je i IndyCar utrka koja bi se trebala održati u kolovozu u blizini National malla. Trump je prošlog tjedna potpisao izvršnu uredbu kojom nalaže ministarstvima unutarnjih poslova i prometa suradnju s uredom gradonačelnice Washingtona Muriel Bowser kako bi se događaj što prije realizirao. Za provedbu bi mogla biti potrebna suglasnost Kongresa. Bowser, inače članica Demokratske stranke, podržala je utrku, ocijenivši je važnim gospodarskim poticajem za glavni grad, koji je pogođen masovnim otpuštanjima u saveznoj upravi. ‘Vikend utrke potaknut će gospodarstvo Washingtona, popuniti hotele i restorane te pokazati posjetiteljima i sportskom svijetu da ne postoji bolja kulisa za velika sportska događanja', poručila je u priopćenju.

Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO







+6 Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO