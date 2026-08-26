ljeto se ne da

Stiže promjena vremena, ali ne svugdje: Za dio Hrvatske upaljen crveni alarm

Bi. S.

26.08.2026 u 17:57

Velikim vrućinama još nije kraj
Velikim vrućinama još nije kraj Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL
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Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, osobito tijekom jutra te ponovno navečer, prognozirano je vrijeme za četvrtak

Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 21 do 26 °C. Najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 °C.

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U petak i nedjelju pretežno sunčano. U subotu nestabilno i promjenjiva naoblaka, mjestimice je vjerojatna kiša, a lokalno može biti i pljuskova praćenih grmljavinom.

U nedjelju lokalno ih može biti u gorju i u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u višim predjelima s jakim udarima, u subotu sjeverni i sjeveroistočni, piše Državni hidrometeorološki zavod.

Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, na jugu južni i jugo. Na kopnu jutarnja temperatura bez veće promjene, danju vruće, u petak i vrlo vruće, a u subotu pad temperature u odnosu na petak. Na Jadranu noći i jutra topla i vrlo topla, a danju vruće i vrlo vruće.

Vrlo velika opasnost od toplinskog vala (crveno upozorenje) na snazi je za subotu za područje Dubrovnika.

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