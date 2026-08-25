SLOBODNA POTROŠNJA

Rijeka može odahnuti, nema više ograničenja vode

I.K./Hina

25.08.2026 u 11:19

Grad Rijeka
Grad Rijeka Izvor: tportal.hr / Autor: Ivor Kruljac
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Na riječkom području ukidaju se mjere ograničene potrošnje vode jer je hidrološka situacija znatno poboljšana zahvaljujući obilnim padalinama, a vodoopskrbni sustav stabilan, obavijestili su u utorak iz riječkog komunalnog društva Vodovod i kanalizacija (ViK).

Nakon obilnijih padalina tijekom petka i subote, na izvorištu Zvir 1 zabilježen je priljev novih količina vode i povećanje njegove izdašnosti.

Istodobno je primjetno smanjena ukupna potrošnja vode u sustavu, čime je smanjen pritisak na vodoopskrbnu mrežu i ponovno uspostavljena stabilnost sustava.

Iz ViK-a stoga ističu da prestaje potreba za daljnjim provođenjem mjera ograničenja potrošnje vode te se ukida apel za obustavom aktivnosti poput zalijevanja zelenih površina, pranja prometnih i drugih površina ili punjenja bazena i fontana.

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Zahvalili su svim građanima, gospodarskim subjektima i nadležnim službama na brzoj reakciji, odgovornom ponašanju i suradnji tijekom izvanrednih okolnosti, jer je zajedničkim odgovornim pristupom uspješno prebrođeno kritično razdoblje i izbjegnuta potreba za uvođenjem neposrednih redukcija vode.

Iako je vodoopskrbni sustav trenutačno stabilan i dalje pozivamo na odgovorno i racionalno korištenje vode, osobito zbog najavljenog novog toplog i suhog razdoblja, poručili su iz ViK-a.

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