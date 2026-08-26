Bujice u Nepalu vidljive iz satelita, stručnjaci upozoravaju: 'Prijeti drugi val'

Stručnjaci upozoravaju da je odron kamenja i leda nakon potresa, zbog čega je blokirana rijeka Lhende Kola. Zbog toga bi moglo doći do novih poplava

Strašne bujice rijeke Bhote Koshi pogodile su pogranično područje između Nepala i kineskog Tibeta. Kako javlja Reuters, broj poginulih je porastao na 95, pri čemu je 55 tijela pronađeno. Traga se za još 403 osobe. Turistička zajednica Nepala izvijestila je da se radi o 341 stranom državljaninu iz 26 zemalja te 61 državljaninu Nepala, dok jednoj osobi nije utvrđeno državljanstvo neutvrđeno. Riječ je o 203 muškarca i 200 žena.

Moguć drugi val Prvi podaci klimatskih organizacija navode da je glavni uzrok bio odron ledenjaka. Naime, njemački Istraživački centar za geoznanosti (GFZ) izvijestio je da je zabilježen potres magnitude 4,4 stupnja, otprilike sedam minuta prije nego što su kamere zabilježile bujice.

NEPAL FLOOD: SATELLITE IMAGES SHOW BEFORE & AFTER



Planet Labs satellite images show the Bhote Koshi River corridor in Rasuwa before and after the devastating flood, from Syafrubesi to Devighat.



Images: Devighat, Betravati, Haku Besi and Syafrubesi.



Courtesy: Planet Labs, with… pic.twitter.com/YO2jfDoKAc — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) August 26, 2026

Qianggong Zhang iz Međunarodnog centra za integrirani planinski razvoj (ICIMOD), smatra da je katastrofu pokrenula lavina leda i stijena u rijeci Lhende Khola na nepalskoj strani granice. "Na graničnoj rijeci između Nepala i Kine uzvodno i dalje postoji blokada, stoga vlasti upozoravaju da bi mogao uslijediti drugi poplavni val", izjavio je za France 24.

Bujica u Nepalu Izvor: Profimedia / Autor: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia







Bujica u Nepalu Izvor: Profimedia / Autor: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia

Uobičajena pojava Satelitske snimke pokazuju razmjere uništenja i područja zahvaćena bujicama, koje u tom dijelu Nepala nisu neuobičajene. Naime, lani je Bhote Koshi također poplavila u lipnju prošle godine, pri čemu je devet osoba poginulo, a 24 su nestale.

⚠️ Al menos 95 personas murieron este miércoles en #Nepal por una crecida devastadora de un río en la frontera con China y las autoridades nepalíes reportaron que 384 turistas, 291 de ellos extranjeros, seguían sin ser localizados horas después de la catástrofe.

Un torrente de… pic.twitter.com/5w8sY65Ukb — Diario del Istmo (@diariodelistmo_) August 26, 2026

Bujica je tad odnijela "Most prijateljstva" koji povezuje Nepal i Kinu, što je poremetilo trgovinu i promet na nekoliko mjeseci. Regionalni klimatski promatrači izjavili su da je tu poplavu izazvalo izlijevanje supraglacijalnog jezera u Tibetu.

Floods in Nepal pic.twitter.com/NXfxlaq5iL — KNo RaJ (@Statidad) August 26, 2026