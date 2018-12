Stiže prava zima, pogledajte kakve će biti temperature i gdje će padati snijeg

Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Uz više oblaka povremeno je još moguće vrlo malo kiše, uglavnom u istočnim i gorskim predjelima, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za ponedjeljak

Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se od 5 do 10 stupnjeva Celzija u unutrašnjosti te između 10 i 15 stupnjeva na Jadranu.

Puhat će slab i mjestimice umjeren sjeverozapadni vjetar, osobito u Slavoniji i Podravini te na otvorenom moru, a duž obale Jadrana će puhati i umjerena do jaka bura i sjeverac, prognoza je DHMZ-a .

U utorak i srijedu će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, u unutrašnjosti mjestimice uz slabe oborine na granici kiše i snijega. Na Jadranu će biti sunčanije, no još ujutro je na sjevernom dijelu moguće i vrlo malo kiše.

Vjetar će biti slab, a na Jadranu će bura oslabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka u utorak kretat će se od -5 do 0, na Jadranu između 2 i 7, a najviša dnevna od 3 do 8 na kopnu te od 8 do 12 stupnjeva na obali i otocima.

U četvrtak slijedi porast naoblake, u Lici i unutrašnjosti Dalmacije i snijeg, a zatim se vjerojatnost snijega znatno povećava i u ostalim krajevima, pri čemu se ne smije isključiti mogučnost i većih količina. Jutra će biti hladnija, uz mraz i mjestimičnu maglu. I dnevna temperatura u padu, osobito prema kraju tjedna, uz sjeveroistočni vjetar, prognoza je meteorologa Tomislava Kozarića i Zorana Vakule za HRT.