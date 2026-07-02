Zahlađenje donijelo predah, ali ne i kraj problema: Evo na što upozoravaju stručnjaci

Prvi ovogodišnji toplinski val donio je rekordne temperature diljem Europe i Hrvatske, a iza sebe ostavio brojne požare, olujna nevremena i zdravstvene posljedice. Iako je zahlađenje donijelo predah, stručnjaci upozoravaju da će ekstremne vremenske prilike postajati sve učestalije

O tome su "U mreži Prvog" Hrvatskog radija govorili meteorologinja Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i Barbara Bekavac iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. DHMZ: Toplinski val završio, ali upozorenja ostaju Meteorologinja Petra Mikuš Jurković rekla je kako je promjena vremena bila blaža nego što je mogla biti nakon dugotrajnog toplinskog vala. 'Promjena je bila blaža nego što je mogla biti nakon toplinskog vala. Moguća su vrlo intenzivna i snažna nevremena, ali mora se posložiti nekoliko uvjeta. Nije dovoljna samo velika količina energije koja se nakuplja dugo, nego je potrebno malo više uvjeta. Ovdje nisu zadovoljeni svi da bi došlo do ekstremno opasnih pojava, ali bilo je lokalno intenzivnih grmljavinskih pljuskova', rekla je.

Podsjetila je da je nevrijeme zahvatilo više dijelova Hrvatske. 'Primjerice, na sjeveru Hrvatske, tamo je prvo započelo, bilo je intenzivnih pljuskova, olujnih udara vjetra - većih od 60 km/h. U zapadnoj Slavoniji vjetar je odnio krov na sportskoj dvorani. Tijekom noći slično je vrijeme bilo i na sjevernom Jadranu. Međutim, postupno je dolazio vlažniji zrak. Jačih nevremena nije bilo samo jučer, nego i nekoliko dana ranije kada je na splitskom području i unutrašnjosti Dalmacije bilo intenzivnih pljuskova praćenih grmljavinom i tučom. Dakle, promjena je ipak dolazila polagano, tijekom nekoliko dana. Jučer je uz sve to došao i nešto hladniji zrak. Od danas ćemo u većini Hrvatske spustiti upozorenje za toplinski val. Još uvijek će se zadržati najniža razina - umjereno upozorenje - do petka', rekla je. Dodala je kako je toplinski val trajao gotovo dva tjedna. 'Toplinski val je završio i zaista je bio dugotrajan. Nastupio je 20. lipnja. Prvo je nastupio na sjevernom Jadranu', rekla je.

Tucaković: Gromovi su izazvali niz požara na priobalju Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je da je toplinski val vatrogascima donio velik broj intervencija. 'Toplinski val je dao dosta posla vatrogascima. On je počeo požarom na Visu gdje je izgorjelo preko 350 hektara niskog raslinja i borove šume. Nastavilo se preko velikog požara na Čiovu koji se širio munjevitom brzinom, do Mljeta, Šibensko-kninske županije pa do Kistanja i Zlarina', rekao je. Dodao je da je noć protekla mirno, ali da su dežurstva nastavljena. 'Noć je protekla mirno, vatrogasci su dežurali na svim požarištima. To nije bilo sve, jučer smo za vrijeme nevremena u tri županije - Istarske, Virovitičko-podravske i Varaždinske - imali dosta intervencija. Dežurstva su i dalje u tijeku, posebno na požarištima u Dalmaciji', rekao je.

Udar groma izazvao požar na vrhu Čiova Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL







+4 Udar groma izazvao požar na vrhu Čiova Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Potvrdio je da je požar kod Senja izazvao udar groma. 'Tako je, na dva mjesta je došlo do izbijanja požara. Pribojavali smo se jake bure, ali jako brzo su dignute zračne snage i vatrogasci. Požar je u roku od dva sata stavljen pod kontrolu i nije se proširio prema Senju', rekao je. Upozorio je kako su požari izazvani suhim grmljavinskim nevremenom sve češći. 'Udari gromova, odnosno suhog grmljavinskog nevremena su novi moment, iako smo ih imali i prethodnih godina. On se pojavljuje u nepristupačnim dijelovima planina. Posljednjih sedam dana vidjeli smo puno tih udara koji su izazvali niz požara na području cijelog priobalja, od Orebića i Mljeta do Senja. Na području Čiova udar groma zapalio je vegetaciju, a fenska bura vrlo ga je brzo proširila', rekao je.

Nevrijeme zahvatilo Split Izvor: Cropix / Autor: Nikola Vilic







Nevrijeme zahvatilo Split Izvor: Cropix / Autor: Nikola Vilic