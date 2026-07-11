Europa gori, kanaderi je gase: Tko ima najjaču flotu protupožarnih aviona i gdje je tu Hrvatska

Klimatske promjene, sve češći toplinski valovi i porast broja velikih šumskih požara doveli su do snažnog povećanja ulaganja u zračne protupožarne kapacitete, zbog čega europsko tržište protupožarnih zrakoplova prolazi kroz najveću transformaciju od 1970-ih. Istražili smo kako izgleda europsko tržište vatrogasnih aviona, koje države raspolažu najvećim flotama te kakav razvoj ovog specijaliziranog segmenta zrakoplovstva možemo očekivati u idućem desetljeću

Europa danas predstavlja jedno od najvećih svjetskih tržišta specijaliziranih protupožarnih zrakoplova. Nekada su najveće flote bile koncentrirane gotovo isključivo u mediteranskim državama poput Francuske, Italije, Španjolske, Hrvatske i Grčke, no posljednjih godina i sve više država srednje Europe ulaže u zračne protupožarne kapacitete.

Razlozi su brojni. Sezona požara u mnogim dijelovima Europe danas traje znatno dulje nego prije dvadesetak godina, oni su sve intenzivniji i zahvaćaju veće površine, a sve češće izbijaju i u državama srednje te sjeverne Europe. Istodobno se postojeće flote uglavnom sastoje od starijih zrakoplova koji zahtijevaju sve više održavanja, a proizvodni kapaciteti proizvođača ne mogu pratiti rastuću potražnju. Europskim tržištem trenutačno dominiraju tri kategorije protupožarnih zrakoplova. Prvu čine veliki amfibijski avioni CL-415 i njihov nasljednik DHC-515 kanadskog proizvođača De Havilland Canada. Drugu predstavljaju srednji turboelisni zrakoplovi Dash 8 Q400AT dok treću čine laki amfibijski avioni Air Tractor AT-802 Fire Boss američke proizvodnje.

Kanaderi u europskim državama Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Gerard Joyon







+4 Kanaderi u europskim državama Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Gerard Joyon

Hrvatska najaktivnija u pružanju međunarodne pomoći Na tržištu je sve prisutnija i kanadska tvrtka Conair Group, specijalizirana za prenamjenu zrakoplova Dash 8 i Air Tractora u protupožarne letjelice. Upravo Fire Boss posljednjih godina bilježi najveći rast popularnosti zahvaljujući znatno nižim troškovima nabave i održavanja te mogućnosti djelovanja s manjih vodenih površina, stoga ga sve više uvode Portugal, Grčka, Slovenija, Španjolska i Turska. Prema veličini flote prednjači Francuska s 21 protupožarnim avionom, uključujući 12 Canadaira CL-415, šest Dasha 8 i tri Beechcrafta Super King Air 200. Francuski zrakoplovi redovito sudjeluju u međunarodnim intervencijama prilikom velikih požara u južnoj Europi.

Izvor: Društvene mreže / Autor: MORH

Slijedi Italija s 18 Canadaira CL-415 i velikom flotom helikoptera koji često pomažu u gašenju požara u susjednim državama. Španjolska raspolaže s deset CL-215 i četiri CL-415 raspoređenih u više regionalnih baza dok Grčka koristi 11 starijih CL-215, sedam CL-415 te nekoliko teških transportnih helikoptera Mi-26TC. Hrvatska u sastavu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva raspolaže sa šest Canadaira CL-415 i šest Air Tractora AT-802 Fire Boss smještenih u vojarni 'Pukovnik Mirko Vukušić' u Zemuniku Donjem, a ti avioni već godinama sudjeluju u gašenju požara diljem Europe. Hrvatski su Canadairi intervenirali u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sloveniji, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji, Grčkoj, Italiji, Portugalu, Izraelu i Turskoj, zbog čega se ubrajamo među najaktivnije europske države kada je riječ o pružanju međunarodne pomoći u gašenju požara.

Izvor: Društvene mreže / Autor: WION

Nedovoljne nacionalne flote Portugal raspolaže s desetak Air Tractora dok Turska koristi dvadesetak Fire Bossova i ruske amfibijske avione Beriev Be-200. Manje flote imaju Slovenija i Cipar te se također oslanjaju na Fire Boss. Broj operativnih zrakoplova tijekom godine ipak varira zbog redovitih remonta, modernizacije i sezonskog angažmana privatnih operatera. Nakon katastrofalnih požara u Portugalu, Grčkoj i Hrvatskoj, Europska unija zaključila je da nacionalne flote više nisu dovoljne za odgovor na istodobne velike požare. Zato je uspostavljen sustav rescEU, kojim Europska komisija financira nabavu i održavanje novih amfibijskih zrakoplova DHC-515 te koordinira njihovo raspoređivanje između država članica kako bi im pomoć mogla stići u najkraćem mogućem roku.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Onlooker