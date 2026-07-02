Kakvo nas vrijeme čeka za vikend? Za dio Hrvatske upaljen žuti meteoalarm

Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima . Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25 °C. Najviša dnevna većinom između 27 i 33 °C.

U petak nas očekuje djelomice i, osobito na Jadranu, pretežno sunčano . Povremeno umjerena, prolazno povećana naoblaka, uglavnom poslijepodne u unutrašnjosti i na krajnjem jugu lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi . Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, prognozira DHMZ.

U Zagrebu će u prvom dijelu dana biti pretežno sunčano, zatim prolazno umjerena i povećana naoblaka uz mogućnost za poneki kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 18, a najviša dnevna oko 29 °C.

Žuti meteoalarm uslijed jakog vjetra upaljen je u kninskoj, splitskoj, riječkoj i dubrovačkoj regiji, a jedino se u potonjoj i dalje očekuju i iznimno visoke temperature. Zbog vjetra je u navedenim regijama i u subotu na snazi žuto upozorenje.

Prvi dan vikenda bit će pretežno sunčan. U drugom dijelu nedjelje i u ponedjeljak prolazno umjerena i povećana naoblaka, uglavnom u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu je moguća mjestimična kiša ili poneki pljusak. Vjetar slab, još u subotu do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku će povremeno puhati umjeren sjeverozapadni.

Na Jadranu u subotu vjetrovito uz umjerenu i jaku buru, na udare olujnu. Bure će biti i u nedjelju te će poslijepodne prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. U ponedjeljak vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, na sjevernom dijelu ponegdje južni. Temperatura bez veće promjene.