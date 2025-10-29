Iznenađenje izbora: Nizozemska na putu da dobije najmlađeg i prvog gay premijera?

Izlazna anketa predviđa da će D66 osvojiti 27 mjesta u donjem domu parlamenta koji ima 150 mjesta, ispred Stranku slobode (PVV) krajnje desnice Geerta Wildersa s 25 mjesta.

Čini se da je kratkotrajno vrijeme Wildersove nacionalističke, antiimigracijske stranke PVV na vlasti za sada završeno , jer su glavne stranke od ljevice do desnice isključile pridruživanje koaliciji s njima.

Anketa ima marginu pogreške do tri mjesta. Popularnost 38-godišnjeg Jettena porasla je u proteklom mjesecu, dok je vodio kampanju s pozitivnom porukom 'Da, možemo', obećavajući kraj političke ere kojom je dominirao Wilders, pobjednik prethodnih nizozemskih izbora.

Ako se pitate koliko bi teški mogli postati koalicijski pregovori u nadolazećim mjesecima, izlazna anketa sugerira da bi u sljedećem parlamentu moglo biti čak 15 stranaka.

Pregovori će biti teški

Komentirajući rezultate izlazne ankete, Rem Korteweg, viši suradnik Instituta Clingendael u Haagu, rekao je za Guardian da 'kada je riječ o formiranju nove vlade u Nizozemskoj, rezultati izbora nisu kraj, već početak.

'Rezultati su stigli i karte su promiješane. Sada pregovori mogu početi. Liberalna stranka D66 izlazi kao veliki pobjednik, nakon što je znatno profitirala u posljednjim tjednima kampanje. To je prilično iznenađenje. Rob Jetten sada ima veliku priliku postati najmlađi premijer u zemlji (i prvi otvoreno homoseksualni premijer). CDA također postiže veliki uspjeh i nalazi se u ulozi faktora koji određuje izbore, sposobnog iskoristiti svoj položaj između desničarskog VVD-a i ljevičarske Zelene ljevice/Laburista. Drugo iznenađenje je koliko je VVD dobro prošao, s obzirom na to kako su izgledale ranije ankete', kazao je.

Korteweg je dodao da će Wilders, koji je na drugom mjestu, sada voditi opoziciju, 'mjesto na kojem se godinama osjećao ugodno'.

Također je potvrdio da je najvjerojatnija opcija za koalicijsku vladu: koalicija četiriju centrističkih stranaka predvođena D66.

Korteweg kaže da će 's četiri stranke, koalicijski pregovori biti teški' jer im je zajedničko što žele isključiti Wildersa s vlasti, ali se ne slažu oko drugih stvari poput migracija, rješavanja stambene krize, smanjenja emisija i načina plaćanja dodatnih obrambenih troškova.

'U ovoj kampanji prevladao je pozitivniji, konstruktivniji pristup politici, jer su birači signalizirali da su siti unutarnjeg blaćenja i neučinkovitog kaosa koji je definirao vladu tijekom prethodnih 11 mjeseci', zaključio je.