Je li pred Nizozemskom konačno kraj najdužeg populističkog eksperimenta u Europi?

Iza prividno jednostavnog narativa Geerta Wildersa skriva se kompleksan političko-institucionalni problem - njegova stranka utemeljena je gotovo kao osobni projekt, bez stranačkog članstva i unutarnjih mehanizama, što ima ozbiljne implikacije na njezin stvarni politički potencijal, kao i na koalicijsku stabilnost

Nizozemska izlazi na izbore 29. listopada u ozračju velikih političkih napetosti. U vodstvu je i dalje krajnje desna Sobodarska stranka (PVV), iako bi mogla izgubiti i do osam od svojih 37 mjesta osvojenih 2023. godine. Desni populist i najpoznatiji nizozemski islamofob Geert Wilders godinama je diktirao ton tamošnje politike, oblikovao javnu raspravu o migracijama i tjerao ostale stranke da se prilagođavaju njegovim porukama. Iako on i njegov PVV prema anketama i dalje drže vodeću poziciju, čini se da bi njegov utjecaj sada mogao dosegnuti granice, a novi glavni igrač mogao bi postati čovjek suprotnog političkog rezona, umjereni demokršćanin i 'antipopulist' Henri Bontenbal.

Jedna stranka - jedan čovjek Wilders zagovara jako stroge azilantske politike, povratak Ukrajinaca (muškaraca) u svoju zemlju, a na tragu svog američkog pandana i slanje vojske na 'ulične teroriste' te kraj 'woke indoktrinacije' u školama. PVV je, u pravom smislu riječi, Wildersov proizvod: stranka je osnovana 2006. godine s minimalnim formalnim članstvom (on je zapravo jedini član stranke) i zatvorenom strukturom bez predsjedništva, stranačke mladeži ili mehanizama za unutarnju obnovu. Ta konstrukcija bila je svjestan odgovor na kaos i frakcijske borbe koje su desetkovale ranije desne stranke u zemlji. U kratkoročnom smislu to mu je osiguralo lakše prenošenje poruka i veću 'discipliniranost' unutar stranke, no na taj način PVV je postao ovisan o jednom čovjeku. Wilders je iskoristio komunikacijske vještine (uglavnom komunicira sa svojim biračima i izbjegava eksponiranje u medijima), jasne poruke te agitaciju protiv imigracije, islama i establišmenta da bi PVV učinio dominantnim akterom na nizozemskoj političkoj sceni. Na zadnjim izborima 2023. godine osvojio je najveći broj mandata, a njegova stranka postala je srž desne koalicije. Sam Wilders bio je previše toksičan da bude premijer pa je tu palicu prepustio neovisnom Dicku Schoofu.

U svibnju je ovaj kontroverzni političar ciljano srušio svoju vladu nakon samo 11 mjeseci, zahtijevajući trenutačnu primjenu stroge politike azila, čime je pokazao da može destabilizirati cijeli politički sustav jednim potezom. Takva osobna kontrola nad strankom, naravno, ima i tamnu stranu: bivši članovi PVV-a govore o kultu odanosti, sankcioniranju disidenata i ozbiljnim problemima u zapošljavanju kadrova. Stranka se financira privatnim donacijama, svjesno zaustavljajući priljev novca od članarina, ali i državnog novca koji se dodjeljuje na temelju formalne veličine organizacije. Učinkovit u kampanji, riskantan na vlasti Wildersova strategija je jednostavna: emotivni slogani i 'brzi odgovori' na društvene probleme (npr. 'Nizozemska Nizozemcima' i zatvaranje centara za azilante) koji rezoniraju s dijelom birača. No njegovi prijedlozi rijetko prolaze test izvedivosti: PVV se suzdržava od sudjelovanja u ekonomskim analizama izbornih programa koje radi vladin ured Centraal Planbureau (CPB). U zemlji čija je vanjskotrgovinska razmjena vrijedna stotine milijardi eura i koja je važan partner članica EU-a naravno da takav izostanak transparentnosti izaziva zabrinutost. Politika jedne osobe pokazala se neefikasnom i u praksi: PVV-ova vladajuća koalicija bila je među najmanje produktivnima, a Wilders je i u vladi ostao više u poziciji oporbe (što mu je vjerojatno prirodni habitus) – napadajući čak i vlastite ministre. Njegov impuls da brzo i spektakularno ostvari rezultate doveo je do naglog raspada vlade, što je prouzročilo političku paralizu zemlje i povećalo rizik od daljnje fragmentacije.