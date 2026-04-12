Péter Magyar: Mađarska je ponovno ispisala povijest!

'Mađarska je ponovno ispisala povijest točno 23 godine nakon referenduma o EU', započeo je svoju konferenciju za novinare Péter Magyar, kandidat stranke Tisza, koji je zahvalio Mađarima na velikom odazivu.

Na temelju nedavnih istraživanja, optimistični su, ali žele pobijediti na izborima, a ne na anketama, dodao je.

Magyar je zahvalio više od 50.000 volontera iz Tisze koji su 'osiguravali integritet izbora'.

'Primili smo tisuće prijava o izbornim prijevarama, samo mi', naglasio je predsjednik stranke. 'U vezi s tim bit će poduzete potrebne prijave i mjere.'