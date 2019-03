Stigla promjena vremena, evo gdje bi mogle zalepršati i pahulje snijega

Drugo desetodnevlje ožujka počinje jako promjenljivim vremenom te osjetno hladnijim od prvoga, pa i posljednja dva tjedna. No samo kratkotrajno - već tijekom vikenda, ponegdje i prije - temperatura će vrlo vjerojatno ponovno biti iznadprosječno visoka, stoji u prognozi vremena koju su za HRT pripremili Zoran Vakula i Petra Mikuš Jurković

Hladnije vrijeme, prognozira Vakula za HRT, bit će praćeno i kišom koja će padati tijekom ponedjeljka te potkraj srijede i početkom četvrtka. Posvuda će pasti barem malo kiše, a ponegdje i više - i u obliku obilnijih pljuskova praćenih grmljavinom, posebice na Jadranu. Štoviše, lokalno su moguća i olujna nevremena!

Vakula uz to najavljuje snijeg, uglavnom u gorju, no mogao bi iznenaditi i drugdje. 'Vrlo je velika vjerojatnost njegove pojave i mjestimice u nizinama, osobito unutrašnjosti Dalmacije - ponajviše na području Sinja i još vjerojatnije Imotskog, kao i u Konavlima, a uz buru su pahulje moguće čak ponegdje i uz more, osobito od ponedjeljka navečer do utorka ujutro', prognozira Vakula.