Stigla i Stoltenbergova reakcija na Putinovu odluku da suspendira sudjelovanje u nuklearnom razoružanju

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg izrazio je u utorak žaljenje zbog odluke ruskog predsjednika Vladimira Putina da suspendira sudjelovanje Rusije u sporazumu Novi START o nuklearnom razoružanju, prenose agencije

"Predsjednik Putin je taj koji je započeo ovaj imperijalni osvajački rat... Kako je Putin danas jasno dao do znanja, on se priprema za još ratovanja... Putin ne smije pobijediti... To bi bilo opasno za našu vlastitu sigurnost i cijeli svijet", rekao je Stoltenberg, pozivajući Moskvu da ponovno razmisli o svojoj odluci.

"Pozivam Rusiju da razmisli o svojoj odluci...Više nuklearnog oružja, a manje kontrole naoružanja čini svijet opasnijim", naglasio je.

Borrell je rekao da je najava Rusije "još jedan dokaz da ona ruši sustav sigurnosti izgrađen iza Drugog svjetskog rata".