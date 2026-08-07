Sindikati se javili zbog braniteljskih mirovina: 'Novca ima, ali ne za obrazovanje'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković je, kako kažu, "mnogo puta pokazao politički pragmatizam", posebno kada je riječ o očuvanju vlastitog biračkog tijela, a najnoviji primjer je odnos prema pravima branitelja.

Podsjetili su i da su prijedlog stranke Možemo o povećanju prava branitelja HDZ i predstavnici Vlade prvo 'dočekali na nož' da bi nekoliko tjedana poslije premijer njegovu prepakiranu verziju predstavio javnosti kao prijedlog Vlade RH vrijedan oko 90 milijuna eura.

No, dodali su, tim je potezom premijer poslao važnu poruku i zaposlenima u obrazovanju, znanosti i drugim javnim službama - novca u državnom proračunu ima i realne plaće ne moraju padati. Pokazao je i kako priče o potrebi hlađenja ekonomije i ograničavanja javne potrošnje očito ne vrijede jednako za sve, naveli su u priopćenju.