Sindikati se javili zbog braniteljskih mirovina: 'Novca ima, ali ne za obrazovanje'

Iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja ocijenili su da je izdvajanjem 90 milijuna eura za braniteljske mirovine, premijer poslao poruku zaposlenima u obrazovanju, znanosti i drugim javnim službama da novca u državnom proračunu ima i da realne plaće ne moraju padati
Predsjednik Vlade Andrej Plenković je, kako kažu, "mnogo puta pokazao politički pragmatizam", posebno kada je riječ o očuvanju vlastitog biračkog tijela, a najnoviji primjer je odnos prema pravima branitelja.
Podsjetili su i da su prijedlog stranke Možemo o povećanju prava branitelja HDZ i predstavnici Vlade prvo 'dočekali na nož' da bi nekoliko tjedana poslije premijer njegovu prepakiranu verziju predstavio javnosti kao prijedlog Vlade RH vrijedan oko 90 milijuna eura.
No, dodali su, tim je potezom premijer poslao važnu poruku i zaposlenima u obrazovanju, znanosti i drugim javnim službama - novca u državnom proračunu ima i realne plaće ne moraju padati. Pokazao je i kako priče o potrebi hlađenja ekonomije i ograničavanja javne potrošnje očito ne vrijede jednako za sve, naveli su u priopćenju.
'Zadivljujuća lakoća promjena'
Smatraju i da ministar branitelja Tomo Medved "zadivljujućom lakoćom" objašnjava da će predložene promjene stajati gotovo 90 milijuna eura, uz mogućnost da taj iznos dodatno poraste ako se u javnoj raspravi pojave opravdani prijedlozi. To je, dodali su, u potpunoj suprotnosti s pozicijom Ministarstva znanosti i obrazovanja koje je prije koji dan odbilo niz valjanih argumenata za ukidanje diskriminacije predavača na sveučilištima.
"Ministarstvo, iako priznaje diskriminaciju, odbilo ju je ukloniti uz obrazloženje nedostatka sredstava. Usporedbe radi, riječ je o iznosu od nekoliko desetaka tisuća eura godišnje", poručili su iz Nezavisnog sindikata.
Naglasili su da je, zbog rasta cijena i plaća u ostatku gospodarstva, u javnim službama nužna što skorija korekcija osnovice, kao i dodatni iskorak plaća u obrazovanju. "Za to, obrazovanje i znanosti moraju postati politički bitni", istaknuli su.
"Braniteljska populacija HDZ-u i premijeru je važna, dok učitelji, nastavnici, profesori, znanstvenici, drugi zaposleni u javnim službama po svemu sudeći – trenutačno nisu. To je poruka koje trebaju biti svjesni zaposleni u obrazovanju i znanosti kao i svi sindikati koji djeluju u tim sustavima", istaknuo je glavni tajnik Nezavisnog sindikat znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin.