Stier se oglasio o kandidaturi za šefa HDZ-a, a o napadu na Bandića s Kaptola: Ne razumijete Crkvu

HDZ-ov saborski zastupnik Davor Ivo Stier, koji se posljednjih dana u medijima sve češće spominje kao jedan od protukandidata Andreju Plenkoviću u utrci za šefa HDZ-a, komentirao je aktualnu temu unutarstranačkih izbora i svoje potencijalne kandidature za šefa stranke, a osvrnuo se i na komentar u Glasu Koncila kojim se, kako se tumači, Katolička crkva distancirala od zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića

'Crkva, koliko ja razumijem, uvijek ističe načela koja su u skladu s katoličkom doktrinom, ne u interesu ove ili one političke stranke. Katolička je doktrina da mješanje u stranačku politiku, politka je pojam koji obuhvaća i zalaganje za opće dobro tu su svi pozvani, a što se tiče stranačkih preferencija to bi bio oblik klerikalizma i kao što papa Franjo kaže - to nije dobro', rekao je Stier za N1.