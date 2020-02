Penava: Plenković je iskočio iz tračnica; prljavo rublje se ne iznosi vani

'HDZ-ovo biračko tijelo se podijelilo, a od toga profitiraju SDP i ljevica. Pitamo se - zašto nismo pobijedili na predsjedničkim izborima i na EU izborima? Očito HDZ ne okuplja i trebamo promjenu', rekao je bivši šef diplomacije Davor Ivo Stier u emisiji Otvoreno HRT-a, gdje o unutarstranačkim izborima u HDZ-u govore još predsjednik saborskog Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić, gradonačelnik Vukovara Ivan Penava i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved

Ministar Tomo Medved rekao je da se u procesu unutarstranačkih izbora zasad pokazuje kako je HDZ kao predvodnik demokracije postigao standarde kakve drugi dugo neće postići.

'I ovo sučeljavanje večeras pokazuje potencijal koji HDZ ima. Uvjeren sam da će ove rasprave 15. ožujka imati za rezultat to da će HDZ izaći iz ovoga snažan i pripravan za parlamentarne izbore na jesen', rekao je Medved, dodajući da Plenkovićev tim čine osobe sa snažnim životopisima, pa se i on sam stavio na raspolaganje.

Upitan hoće li se nadmetanje voditi na osobnoj razini, s obzirom na dosad izrečene riječi, Penava je kazao da je nažalost bilo uvijenih prijetnji, a po njemu je i sam Plenković 'iskočio iz tračnica uobičajenog i onoga što bi trebao'.

'Nije dobro da dajemo političkim suparnicima prigodu da se naslađuju i to na stvarima koje zapravo predstavljaju iznošenje prljavog rublja. To je nešto što se ne radi, poglavito to ne bi smjeli raditi najodgovorniji ljudi u stranci', upozorio je Penava.