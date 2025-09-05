Starmer rekonstruira vladu: Pokušava vratiti autoritet nakon ostavke zamjenice

Nakon skandala oko plaćanja poreza, Angela Ryner je osma i najviša dužnosnica dosad koja je napustila Starmerovu vladu, iako joj je laburistički premijer ranije dao punu podršku kad je optužena da je namjerno izbjegla platiti puni porez.

Premijer Starmer je ranije ovaj tjedan prilikom promjena u svom timu u Downing Streetu doveo bivšu zamjenicu guvernera Banke Engleske Minouche Shafik za svoju glavnu ekonomsku savjetnicu.

Starmer je dosadašnjeg ministra vanjskih poslova Davida Lammyja imenovao svojim zamjenikom. Ministrica unutarnjih poslova Yvette Cooper je preuzela funkciju šefice diplomacije, a na njezino je mjesto došla ministrica pravosuđa Shabana Mahmood. Svi slove kao vrlo lojalni šefu vlade.

No, Starmer nije mogao puno učiniti da zaštiti Rayner nakon što je neovisni savjetnik zaključio da je prekršila ministarski kodeks. Rayner je osnovala zakladu za jednog od sinova koji je invalid, a potom je zakladi prodala svoj udio u obiteljskoj kući na sjeveru Engleske kako bi kupila stan vrijedan 800.000 funti, vjerujući da tako neće trebati platiti višu poreznu stopu pri kupnji druge nekretnine.

Starmer je izrazio žaljenje da je njezin mandat završio na taj način.

Lammy, koji je postavljen na mjesto Starmerovog zamjenika, također je morao zamijeniti Mahmood na položaju ministra pravosuđa.

Cooper je vrlo iskusna političarka koja je također bila u vladi bivšeg premijera Gordona Browna. Njezino imenovanje se vidi kao svojevrsno promaknuće s položaja ministrice unutarnjih poslova na kojoj je bila izložena žustrim kritikama zbog nesposobnosti da se uhvati u koštac s ilegalnom imigracijom.

Četrdesetčetverogodišnja Mahmood je također "siguran izbor" u laburističkoj stranci i odlučna je političarka koja se u svojoj prijašnjoj ulozi ministrice pravosuđa nije libila kritično govoriti o pitanjima azila i imigracije, jasno dajući do znanja da zakoni o ljudskim pravima ne bi smjeli priječiti deportaciju stranih kriminalaca.

Starmer je do sada smijenio više dužnosnika nego ijedan premijer unazad 50 godina.