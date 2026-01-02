Rusi balističkim raketama pogodili višekatnicu u Harkivu: Raste broj ozlijeđenih

'Raketni napadi u središtu Harkiva gotovo su u potpunosti uništili peterokatnicu', rekao je guverner regije Oleg Siniehubov za ukrajinsku televiziju. Prema preliminarnim informacijama, zgradu su pogodile dvije balističke rakete, dodao je.

'Spasilački timovi su na licu mjesta. Prvenstveno raščišćavaju ruševine i traže ljudi koji su zatočeni ispod njih'.