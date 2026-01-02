drugi najveći ukrajinski grad

Rusi balističkim raketama pogodili višekatnicu u Harkivu: Raste broj ozlijeđenih

Bi. S. / Hina

02.01.2026 u 19:36

Ruski napadi na Harkiv redovno ostavljaju razarajuće posljedice
Ruski napadi na Harkiv redovno ostavljaju razarajuće posljedice Izvor: EPA / Autor: SERGEY KOZLOV
Bionic
Reading

Rusija je u petak u raketnom napadu pogodila višekatnicu u ukrajinskom gradu Harkivu i pritom ozlijedila najmanje 25 ljudi

'Raketni napadi u središtu Harkiva gotovo su u potpunosti uništili peterokatnicu', rekao je guverner regije Oleg Siniehubov za ukrajinsku televiziju. Prema preliminarnim informacijama, zgradu su pogodile dvije balističke rakete, dodao je.

'Spasilački timovi su na licu mjesta. Prvenstveno raščišćavaju ruševine i traže ljudi koji su zatočeni ispod njih'.

Siniehubov je rekao da je ozlijeđeno najmanje 25 ljudi, od kojih je 16 u bolnici, uključujući ženu u kritičnom stanju. 

Gradonačelnik Igor Terehov govori o 30 ozlijeđenih

Harkiv, drugi najveći ukrajinski grad, smješten je samo tridesetak kilometara od granice s Rusijom, pa je bio jedna od glavnih meta na početku ruske invazije. 

Ukrajina je obranila grad, no on je i dalje česta meta ruskih zračnih napada. 

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
jacques moretti

jacques moretti

Javio se vlasnik izgorjelog kafića u Švicarskoj: Poslao je kratku poruku
riječ stručnjaka

riječ stručnjaka

Kako je došlo do tragedije u Švicarskoj: 'To je najgora moguća situacija'
korupcija u graditeljstvu

korupcija u graditeljstvu

Hong Kong krenuo u čistku: Karteli povezani s trijadama sudjelovali u obnovi naselja

najpopularnije

Još vijesti