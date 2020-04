Sjedinjene Države ulaze u jedna od najkritičnijih tjedna od izbijanja krize zbog pojave novog koronavirusa s dramatičnim skokom broja smrtnih slučajeva u New Yorku, Michiganu i Louisiani, dok neki guverneri traže nacionalnu odluku o ostanku u kućama.

No rekao je i da ima nekih dobrih vijesti s obzirom da je broj ljudi otpuštenih iz bolnica tri putra veći od broja novih hospitaliziranih, što smanjuje pritisak na zdravstveni sustav.

Država New York je izvijestila da su u posljednja 24 sata od zaraze koronavirusom umrle 594 osobe a da je novih slučajeva zaraze 8327 . Time je broj umrlih došao na 4159 a zaraženih na 122.000 slučaja , rekao je guverner New Yorka u nedjelju.

New York je s 40 posto svih smrtnih slučajeva u SAD-u najteže pogođena savezna država Covidom-19.

Cuomo je postao vodeći nacionalni glas u pandemiji koronavirusa jer je u njegovoj državi više od trećina slučajeva zabilježenih u SAD-u.

Tijela žrtava Covida-19, bolesti koju uzrokuje koronavirus, nagomilana su u narančastim vrećama u improviziranoj mrtvačnici izvan medicinskog centra Wyckoff Heights u Brooklynu, po fotografijama poslanim agenciji Reuters.

Čelnik javnih zdravstvenih službi SAD-a Jerome Adams je za televizijski kanal Fox News u nedjelju rekao da dolaze teška vremena ali da je "svjetlo na kraju tunela ako svatko u idućih 30 dana odradi svoj dio".

"Ovo će, iskreno, biti najteži i najtužniji tjedan u životu većine Amerikanaca. To će biti naš Pearl Harbour, naš 9/11, samo što neće biti lokaliziran", rekao je. "To će se događati po cijeloj zemlji i želim da to Amerikanci razumiju".