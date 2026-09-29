Srušio se ruski strateški bombarder Tu-95: Poginulo šest članova posade

Šest članova posade poginulo je, a jedan je ozlijeđen nakon što se ruski strateški bombarder Tu-95 srušio tijekom trenažnog leta u Amurskoj oblasti na ruskom Dalekom istoku

U padu ruskog vojnog zrakoplova na ruskom Dalekom istoku, u Amurskoj oblasti, u utorak je poginulo šest članova posade, dok je jedan ozlijeđen, priopćilo je rusko Ministarstvo obrane. Trenažni let Riječ je o strateškom bombarderu Tu-95, sposobnom za nošenje nuklearnog oružja, koji se srušio tijekom trenažnog leta na nenaseljenom području. U trenutku nesreće nije prevozio oružje ni streljivo.

Jedini preživjeli član posade prevezen je u bolnicu. Zrakoplov se srušio u blizini sela Krasnojарovo, a regionalne vlasti navele su da je posada prije pada pokušala usmjeriti zrakoplov dalje od naseljenog područja. Na videosnimkama objavljenima na društvenim mrežama vide se plamen i gust dim koji se uzdižu iznad navodnog mjesta pada. Uzrok nesreće zasad nije službeno utvrđen, a ruske zračno-svemirske snage poslale su istražno povjerenstvo na mjesto pada.

Russian Air Force lost two big aircraft today and in the same Region of Russia. But so far no confirmation of a collision or if they were related.



- TASS reported a Tu-95 went down in Krasnoyarovo, killing all 6 crew - footage seen here)



- ASN also noticed that a Russian AF… — Francisco Cunha - ✈️ Aviation et al (@OnDisasters) September 29, 2026