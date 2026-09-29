amurska oblast

Srušio se ruski strateški bombarder Tu-95: Poginulo šest članova posade

V. B.

29.09.2026 u 23:43

Tu-95
Tu-95 Izvor: EPA / Autor: KONSTANTIN PANSHEV
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Šest članova posade poginulo je, a jedan je ozlijeđen nakon što se ruski strateški bombarder Tu-95 srušio tijekom trenažnog leta u Amurskoj oblasti na ruskom Dalekom istoku

U padu ruskog vojnog zrakoplova na ruskom Dalekom istoku, u Amurskoj oblasti, u utorak je poginulo šest članova posade, dok je jedan ozlijeđen, priopćilo je rusko Ministarstvo obrane.

Trenažni let

Riječ je o strateškom bombarderu Tu-95, sposobnom za nošenje nuklearnog oružja, koji se srušio tijekom trenažnog leta na nenaseljenom području. U trenutku nesreće nije prevozio oružje ni streljivo.

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Jedini preživjeli član posade prevezen je u bolnicu. Zrakoplov se srušio u blizini sela Krasnojарovo, a regionalne vlasti navele su da je posada prije pada pokušala usmjeriti zrakoplov dalje od naseljenog područja.

Na videosnimkama objavljenima na društvenim mrežama vide se plamen i gust dim koji se uzdižu iznad navodnog mjesta pada. Uzrok nesreće zasad nije službeno utvrđen, a ruske zračno-svemirske snage poslale su istražno povjerenstvo na mjesto pada.

Tu-95 je četveromotorni turbopropelerski strateški bombarder razvijen još u sovjetsko doba. Rusija ga tijekom rata u Ukrajini koristi i za lansiranje krstarećih projektila.

Iz ruskog Ministarstva obrane priopćili su da se 'zrakoplov Tu-95 srušio tijekom trenažnog leta u Amurskoj oblasti' te da je, prema 'preliminarnim podacima, poginulo šest članova posade, dok je jedan ozlijeđen i prevezen u zdravstvenu ustanovu'. Dodali su da zrakoplov nije bio naoružan.

Tupoljev Tu-95 veliki je strateški bombarder sovjetskog podrijetla koji ruska vojska često koristi tijekom redovitih vojnih vježbi.

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