Ukrajinci izveli još jedan uspješan napad: Stradao je strateški ruski bombarder

Ukrajinci su dronovima napali zračnu bazu Engels-2 u kojoj su tijekom srpnja već uništili jedan takav bombarder

Ukrajinski specijalci izveli su još jednu uspješnu diverziju te uništili jedan od najvažnijih ruskih strateških bombardera, koji je bio smješten u zračnoj bazi Engels-2.

"U ruskom gradu Engelsu, borci SBU jedinice ‘Alpha‘ pogodili su nosač raketa Tupoljev Tu-95MS. Riječ je o točno onim zrakoplovima koji se koriste za napade na Ukrajinu", potvrdio je na X-u ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Over the past day, warriors of our Defense Forces of Ukraine struck an oil refinery in the Yaroslavl region. The distance is 1,000 kilometers from the front line. There were also our just responses to Russia’s war in the Black Sea.



In Russia’s Engels, warriors of the Security… pic.twitter.com/SldN4i8JF4 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2026

Ovo je već drugi oštećeni Tu-95 u posljednjih mjesec i pol dana. Naime, Ukrajinci su 16. srpnja već uništili zrakoplov istog tipa. To su potvrdile i satelitske snimke na kojima se još uvijek vidi ranije uništeni avion. Ovom zrakoplovu je, pak, bitno oštećeno desno krilo, piše Defence Blog.

❗A Russian Tu-95 was struck at Engels airfield - President Zelenskyy.



The Tu-95 is a missile carrier that is used for Russian attacks on Ukraine.



The aircraft was struck by Alpha unit of the Security Service of Ukraine. pic.twitter.com/lsctIToSOp — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 28, 2026