Tupoljev Tu-95MS

Ukrajinci izveli još jedan uspješan napad: Stradao je strateški ruski bombarder

M.Da.

28.08.2026 u 19:47

Uništeni ruski bombarder Tupoljev Tu-95MS
Uništeni ruski bombarder Tupoljev Tu-95MS Izvor: Društvene mreže / Autor: X/OSINT Technical
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Ukrajinci su dronovima napali zračnu bazu Engels-2 u kojoj su tijekom srpnja već uništili jedan takav bombarder

Ukrajinski specijalci izveli su još jednu uspješnu diverziju te uništili jedan od najvažnijih ruskih strateških bombardera, koji je bio smješten u zračnoj bazi Engels-2.

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"U ruskom gradu Engelsu, borci SBU jedinice ‘Alpha‘ pogodili su nosač raketa Tupoljev Tu-95MS. Riječ je o točno onim zrakoplovima koji se koriste za napade na Ukrajinu", potvrdio je na X-u ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski

Ovo je već drugi oštećeni Tu-95 u posljednjih mjesec i pol dana. Naime, Ukrajinci su 16. srpnja već uništili zrakoplov istog tipa. To su potvrdile i satelitske snimke na kojima se još uvijek vidi ranije uništeni avion. Ovom zrakoplovu je, pak, bitno oštećeno desno krilo, piše Defence Blog.

Inače, zračna baza Engels-2 važna je za rusko strateško zrakoplovstvo. U njoj su smješteni bombarderi Tu-95MS i Tu-160, opremljeni krstarećim raketama H-101, kojima, kako tvrdi Zelenski, redovito gađaju ciljeve diljem Ukrajine. 

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