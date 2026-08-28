Ukrajinci izveli još jedan uspješan napad: Stradao je strateški ruski bombarder

Ukrajinci su dronovima napali zračnu bazu Engels-2 u kojoj su tijekom srpnja već uništili jedan takav bombarder
Ukrajinski specijalci izveli su još jednu uspješnu diverziju te uništili jedan od najvažnijih ruskih strateških bombardera, koji je bio smješten u zračnoj bazi Engels-2.
"U ruskom gradu Engelsu, borci SBU jedinice ‘Alpha‘ pogodili su nosač raketa Tupoljev Tu-95MS. Riječ je o točno onim zrakoplovima koji se koriste za napade na Ukrajinu", potvrdio je na X-u ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Ovo je već drugi oštećeni Tu-95 u posljednjih mjesec i pol dana. Naime, Ukrajinci su 16. srpnja već uništili zrakoplov istog tipa. To su potvrdile i satelitske snimke na kojima se još uvijek vidi ranije uništeni avion. Ovom zrakoplovu je, pak, bitno oštećeno desno krilo, piše Defence Blog.
Inače, zračna baza Engels-2 važna je za rusko strateško zrakoplovstvo. U njoj su smješteni bombarderi Tu-95MS i Tu-160, opremljeni krstarećim raketama H-101, kojima, kako tvrdi Zelenski, redovito gađaju ciljeve diljem Ukrajine.