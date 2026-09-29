Fatima Ezahr El Mansuri

Povijesna odluka u Maroku: Kralj prvi put imenovao ženu za premijerku

V. B./Hina

29.09.2026 u 21:36

Fatima Ezahr El Mansuri
Fatima Ezahr El Mansuri Izvor: EPA / Autor: JALAL MORCHIDI
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Marokanski kralj Muhamed VI. u utorak je imenovao Fatimu Ezahru El Mansuri prvom premijerkom te zemlje, nakon pobjede njezine liberalno-centrističke stranke na parlamentarnim izborima

Kralj je zatražio od El Mansouri da sastavi novu vladu, stoji u priopćenju palače. Njezina Stranka autentičnosti i moderniteta (PAM) osnovana je 2008. na inicijativu kraljeva savjetnika te se od tada pozicionirala kao protuteža islamističkoj Stranci pravde i razvoja (PJD), zagovarajući društvenu modernizaciju i sekularnije stavove, piše Reuters.

Ustavna monarhija

Maroko je ustavna monarhija u kojoj kralj zadržava široke ovlasti nad vanjskom politikom, obranom i drugim ključnim resorima. Prema marokanskom ustavu, kralj imenuje šefa vlade iz reda političke stranke koja osvoji najveći broj zastupničkih mjesta u zastupničkom domu.

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PAM, dosad druga po veličini stranka u vladajućoj koaliciji, probila se na prvo mjesto na krilima angažmana Fouzija Lekjae, šefa marokanskog nogometnog saveza i dvostrukog upravitelja državnog proračuna, koji se pridružio stranci nekoliko tjedana prije izbora.

El Mansuri, pravnica koja je dosad bila ministrica graditeljstva, a ranije i gradonačelnica Marakeša, vodit će pregovore o sastavljanju koalicijske vlade te kralju podnijeti popis članova kabineta na potvrdu.

Nova vlada nadzirat će završne faze 20 milijardi dolara vrijednog projekta priprema za Svjetsko nogometno prvenstvo 2030., kojem će Maroko biti sudomaćin s Portugalom i Španjolskom.

Također će morati provoditi gospodarske reforme kako bi se riješilo rašireno nezadovoljstvo mladih, problem koji je došao u prvi plan masovnim jurišom na granicu španjolske enklave Ceute u srpnju te smrtonosnim prosvjedima pripadnika generacije Z prošle godine.

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