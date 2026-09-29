Drama oko britanske vojne baze: Tražili eksplozivne naprave, pronašli benzin

Dodali su da su provedene pretrage objekata u Londonu te da se opseg istražnih radnji oko baze RAF Fairford smanjuje, a očekuje se da će se one u potpunosti okončati do srijede.

Policija je izvijestila da je za vrijeme pretrage vozila na mjestu događaja pronađena određena količina benzina.

Pet muškaraca uhićenih u nedjelju i dalje je pod istragom nakon što su pušteni uz jamčevinu. Policija je objavila i da je odluka o njihovu puštanju donesena iz istražnih razloga.

"Razumijem zašto je ovaj razvoj događaja mnoge iznenadio, no želim ponoviti da je riječ o istražnoj odluci utemeljenoj na iskustvu i pažljivom razmatranju policijskih ovlasti", rekao je Laurence Taylor, čelnik nacionalne policijske službe za borbu protiv terorizma.