potpuni promašaj

Drama oko britanske vojne baze: Tražili eksplozivne naprave, pronašli benzin

V. B./Hina

29.09.2026 u 22:25

Britanska policija kod RAF Fairforda
Britanska policija kod RAF Fairforda Izvor: EPA / Autor: NEIL HALL
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Britanska policija za borbu protiv terorizma u utorak je objavila da nisu pronađene improvizirane eksplozivne naprave u sklopu istrage o navodnoj zavjeri usmjerenoj na britansku zračnu bazu koju američke snage koriste za napade na Iran

Policija je izvijestila da je za vrijeme pretrage vozila na mjestu događaja pronađena određena količina benzina.

RAF Fairford

Dodali su da su provedene pretrage objekata u Londonu te da se opseg istražnih radnji oko baze RAF Fairford smanjuje, a očekuje se da će se one u potpunosti okončati do srijede.

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Pet muškaraca uhićenih u nedjelju i dalje je pod istragom nakon što su pušteni uz jamčevinu. Policija je objavila i da je odluka o njihovu puštanju donesena iz istražnih razloga.

"Razumijem zašto je ovaj razvoj događaja mnoge iznenadio, no želim ponoviti da je riječ o istražnoj odluci utemeljenoj na iskustvu i pažljivom razmatranju policijskih ovlasti", rekao je Laurence Taylor, čelnik nacionalne policijske službe za borbu protiv terorizma.

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