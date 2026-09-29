Sud u srijedu odlučuje o štrajku. Šef ZET-a: 'Ako je nezakonit...'

'Nije nas iznenadila odluka s obzirom na to da znamo da se u radnim sporovima donese tek oko pet posto odluka o privremenim mjerama. Ne smatramo da je riječ o propustu Grada. Šteta je apsolutno velika, ali važnije je da se sutra donosi odluka o tome mora li se štrajk prekinuti. Današnja odluka zapravo je sadržana u onoj koja nas čeka sutra', rekao je za Dnevnik Nove TV.

Sud je u utorak odbio zahtjev Grada Zagreba za privremenom zabranom štrajka ZET-a i Čistoće. Sutkinja je obrazložila da zahtjev nije bio dovoljno konkretiziran da bi se moglo utvrditi kako prijeti teško nadoknadiva šteta. Bogdanović kaže da takva odluka Upravu ZET-a nije iznenadila.

Dva moguća scenarija

Bogdanović je rekao da su nakon sudske odluke moguća dva scenarija. 'Ako štrajk bude proglašen nezakonitim, očekujemo da će sindikati pozvati radnike da se vrate na posao kako bismo nastavili pružati uslugu građanima. Ako odluka bude drukčija, naš fokus bit će na arbitraži', rekao je.

Arbitražom bi se trebao utvrditi opseg nužnih poslova, odnosno koliko javnog prijevoza mora biti osigurano i tijekom štrajka.

Bogdanović je ranije rekao da ZET smatra kako bi za nužne poslove trebalo osigurati 41 posto zaposlenika, dok sindikati predlažu 1,5 posto. ZET je prihvatio prijedlog sindikata o imenovanju neovisnog arbitra, a sada se čeka da sindikalna strana odredi svog člana arbitražnog tijela. 'Nadamo se da će to biti što prije. Arbitraža bi trebala trajati nekoliko dana', rekao je Bogdanović.

Štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga u utorak je ušao u drugi dan. Javni prijevoz i dalje je reduciran, a zbog većeg broja automobila na pojedinim zagrebačkim prometnicama stvarale su se gužve. Na pitanje koliko dugo Zagreb može funkcionirati u takvim uvjetima, Bogdanović nije želio prognozirati. 'Izuzetno je teško to reći. Zahvalio bih građanima, a ono što će sutra sigurno odrediti smjer kojim ćemo ići jest odluka suda', zaključio je.