Antisemitski incidenti u New Yorku skočili 182 posto, Mamdani najavio nove mjere

Prvi gradonačelnik New Yorka muslimanske vjeroispovijesti i dugogodišnji zagovornik palestinskog pitanja, Mamdani je glasan kritičar izraelske politike i česta meta premijera Benjamina Netanyahua koji ga optužuje da svojim javnim stavovima potiče antisemitizam.

Židovi žrtve polovice zločina iz mržnje

"Brojke su nedvosmislene: židovi u New Yorku čine samo 12 posto gradskog stanovništva, a ipak su žrtve otprilike polovice svih prijavljenih zločina iz mržnje", napisao je gradonačelnik u izvješću, napominjući da je to trend koji se uočava širom Sjedinjenih Država.

Prema nedavnim podacima policijske uprave New Yorka antisemitski incidenti su u metropoli porasli za 182 posto između siječnja 2025. i siječnja 2026.