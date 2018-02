[VIDEO] Srpski predsjednik tvrdi da nije spominjao veliku Srbiju, ova snimka ga demantira

Mirnu retoriku srpski je predsjednik zadržao tijekom posjeta u Hrvatskoj, sve dok mu nije postavljeno novinarsko pitanje o njegovu famoznom govoru koji je u Glini održao 1995. U Vrginmostu je u utorak ustvrdio kako nije spomenuo veliku Srbiju te da to novinari izmišljaju. No snimka dokazuje da Vučić nije u pravu

'Od vas sam čuo bezbroj istih pitanja, a za mene je interesantno to da je mjera vaše podrške, poštovanja direktno proporcionalna mjeri poniznosti koju očekujete od nekoga tko dođe do vas. Nikada nećete vidjeti straha i potrebe da vam se dodvoravam. Granica Srbije i Hrvatske je na Dunavu. Ja sam bio veoma pristojan i nijedne sekunde nisam htio na uvrede i klevete odgovarati uvredama i klevetama. I danas sam o sebi slušao najgore moguće neistine. Čini se da vi ne razumijete jednu stvar - imamo različite poglede na ono što se događalo prije 23 i 28 godina, ali to ne znači da ne trebamo živjeti. Ovakvu hajku i harangu nijedan hrvatski predsjednik i premijer neće doživjeti kad dođu u Srbiju', opširno je na tu temu kazao Vučić, ne odgovorivši na konkretno pitanje.